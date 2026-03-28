심장에 새 길 내는 관상동맥우회술 고령 환자에 적합

로봇 최소침습 수술로 빠른 회복

협심증과 심근경색 등 관상동맥질환은 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아지거나 막히면서 발생하는 질환으로, 심각한 합병증이나 사망으로 이어질 위험이 있다. 조기에 발견·진단하면 최근 발전한 로봇수술 등의 수술 기법으로 전보다 빠른 회복이 가능해지는 등 치료 환경이 점차 개선되고 있다.



협심증이 있으면 관상동맥이 좁아지면서 혈류 공급이 일시적으로 감소하는 상태가 된다. 운동을 하거나 스트레스를 받는 상황에서 가슴에 통증과 압박감이 나타나는 증상이 특징이다. 관상동맥이 완전히 막히면서 심장 근육 일부가 괴사하는 심근경색은 협심증보다 더 심각한 질환으로, 가슴 통증 역시 매우 극심해지는 양상을 보인다. 관상동맥이 좁아지기 시작하는 초기엔 증상이 뚜렷하지 않거나 가벼운 불편감만 느낄 경우도 있지만 질환이 진행된 뒤 발견됐을 때 적절한 응급치료가 이뤄지지 않으면 심장 기능을 회복하기 어렵거나 사망까지 이를 수도 있다.



관상동맥질환의 대표적인 치료법인 관상동맥우회술은 좁아지거나 막힌 관상동맥을 대신할 새로운 혈관을 연결해 심장 근육에 혈액을 공급하는 수술이다. 환자의 흉부나 팔, 다리 등에서 혈관을 채취해 막힌 관상동맥에 연결하면 다시 심장에 안정적인 혈류를 공급할 수 있다. 특히 여러 혈관이 동시에 좁아진 다혈관질환 환자나, 광범위한 심장근육에 영향을 미치는 좌측관상동맥의 시작 부분(좌주간지)에 병변이 있는 경우, 스텐트 시술로는 충분한 효과를 기대하기 어려운 경우 근본적 치료가 가능하다는 장점이 있다.



최근에는 수술 기법이 발전하면서 관상동맥우회술도 로봇 수술로 시행되는 경우가 늘고 있다. 로봇 관상동맥우회술은 고해상도 3차원 영상과 정밀 기구를 이용해 기존의 흉골 절개를 피하면서 갈비뼈 사이 작은 절개 부위만으로 정교한 수술이 가능하다. 최소침습 수술의 이점이 있어 수술 후 통증 감소, 입원기간 단축, 빠른 일상생활 복귀가 가능하며 특히 고령 환자 또는 당뇨병·골다공증 등으로 흉골 절개 시 합병증 위험이 높은 환자, 빠른 회복과 미용적 측면이 중요한 환자에게 적합하다.



김효현 국민건강보험 일산병원 심장혈관흉부외과 교수는 “관상동맥질환은 생활습관과 만성질환 관리 상태에 따라 발생 시기와 중증도가 달라질 수 있는데, 중증으로 진행된 경우에는 관상동맥우회술이 중요한 치료 방법”이라며 “최근에는 로봇수술을 통해 절개 범위를 줄이면서도 정교한 수술이 가능해 회복 측면에서도 긍정적인 결과를 기대할 수 있다”고 말했다.

