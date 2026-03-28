트럼프 이어 푸틴까지…5월 중국 방문 가능성

SCMP, 소식통 인용 보도 같은 달 연쇄 방문은 처음 세계 정세 불안정 속 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 5월 14~15일 중국을 방문한다고 백악관이 밝힌 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방중도 같은 달 이뤄질 가능성이 있다는 전망이 나왔다.

27일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 복수의 소식통을 인용해 푸틴 대통령이 5월에 중국을 찾을 수 있다고 전했다. 이중 한명은 푸틴 대통령의 방문이 트럼프 대통령의 방중 이후가 될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령의 방중은 애초 이달 31일부터 내달 2일까지로 잡혀 있었다. 하지만 미국과 이란의 전쟁으로 인해 트럼프 대통령이 중국에 일정 연기를 요청해 재조정됐다.

앞서 지난 2월 크렘린궁은 푸틴 대통령이 올해 상반기 중으로 중국을 방문할 것이며, 방문 날짜는 최종 조율 단계에 있다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 모두 5월에 중국을 방문할 경우 다자 외교 무대가 아닌 상황에서 중국이 미국과 러시아 정상을 같은 달에 맞이하는 첫 사례가 된다고 SCMP는 전했다.

2016년 9월 버락 오바마 당시 미국 대통령과 푸틴 대통령이 중국을 방문한 적이 있으나 당시에는 항저우에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위한 것이었다.

2017년 9월 푸틴 대통령이 브릭스 정상회의 참석차 중국을 찾았고, 같은 해 11월 트럼프 대통령이 중국을 국빈 방문한 사례가 있으나 두 달가량 시간 간격을 두고 이뤄졌다.

중국 분석가들은 미국과 러시아 정상의 방중이 모두 5월에 이뤄질 경우 이란 전쟁 상황과 관련한 우연적인 요인이 작용한 것이겠지만, 세계 질서가 불안정한 시점에서 중국이 주요 강대국과 소통할 필요성을 반영하는 것이라고 봤다.

주펑 난징대 국제관계학원장은 SCMP와 인터뷰에서 “우연적 요소가 있더라도 이러한 일정은 중국·미국·러시아 간 추가적 대화의 중요성과 국제평화·안보에 대한 공동 책임을 강조한다”고 말했다.