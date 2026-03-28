배민 고객 정보 이용해 현관문 오물 투척···일당 총책 구속 기로

돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 낙서까지 한 뒤 달아난 범죄 조직의 총책이 구속 심사를 받는다.

서울남부지법 김재향 부장판사는 28일 오후 3시 협박, 주거침입, 재물손괴, 정보통신망법 위반 등 혐의를 받는 30대 남성 정모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다.

정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 해주겠다며 불특정 다수로부터 의뢰를 받고 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 대문에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 한 혐의를 받는다. 정씨와 일당은 서울 양천구 등 각지에서 악질적인 테러를 했다고 알려졌다.

경찰 수사 결과 일당은 범행에 쓰일 개인정보를 취득하기 위해 40대 남성을 배달의민족 외주사에 상담사로 위장 취업시키고, 지속적으로 고객 정보를 빼돌린 것으로 조사됐다. 경찰은 이달 초 배달의민족을 수차례 압수수색했고, 고객 정보를 빼돌린 외주사 직원을 구속했다.

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 전날 입장문을 내고 “외주업체를 이용한 범죄행위에 대해 매우 엄중하게 인식하고 경찰 수사에 최선을 다해 협조하고 있다”며 “해당 외주업체와의 계약 해지 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.