[박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식]포멀과 캐주얼 사이 절묘함…어디서든 세련되고 싶다면

(17) 쿼터 집업

20세기 야외노동자들 작업복

현대엔 전문직군 종사자가 선호

데님과 매치할 땐 내추럴한 매력도

디자이너 마티유 블라지가 ‘샤넬’의 새 수장으로서 전면에 내세운 아이템 중 하나가 바로 쿼터 집업 스웨트셔츠다. 이 선택은 올봄 패션이 향하는 방향을 단번에 보여준다. 더욱 눈길을 끄는 것은 블랙핑크 제니가 샤넬 쇼 참석을 위해 공항 출국길에 바로 그 쿼터 집업을 입고 등장했다는 점이다. 이는 단순한 공항 패션 이상의 의미가 있다. 런웨이의 제안이 브랜드의 상징적 인물을 통해 곧바로 현실로 이어졌다는 점에서, 해당 룩을 대중에게 확산하려는 의지가 분명하게 드러난다.



사실 스웨트셔츠의 인기는 지난 몇 시즌 동안 꾸준히 이어져왔다. 편안함을 중시하는 흐름이 강해졌고, 일과 일상의 경계도 한층 느슨해졌다. 옷은 이제 출근할 때만 혹은 주말에만 따로 입는 것이 아니다. 회의와 이동, 점심 약속과 저녁 일정까지 한 벌로 자연스럽게 이어질 수 있어야 한다. 그런 변화 속에서 스웨트셔츠는 충분한 설득력을 얻고 있었다.



이 흐름이 일시적 유행이 아니라는 점은 ‘유니클로’만 봐도 알 수 있다. 클레어 웨이트 켈러가 이끄는 유니클로 C는 2025년부터 2026년 봄·여름까지 ‘정교한 테일러링’과 ‘편안하고 통기성 좋은 소재’의 조합을 밀고 있다. 공식 페이지에서도 이번 시즌의 방향을 ‘일상을 위한 세련된 디자인’으로 설명하고 있고, 스웨트 컬렉션 역시 전면에 배치하고 있다.



이번 시즌 이 아이템이 유독 더 강하게 부각되는 데는 이유가 있다. 샤넬과 같은 메종이 그것을 전면으로 끌어올렸기 때문이다. 샤넬은 오랫동안 트위드 재킷, 정교한 슈트, 여성적인 실루엣의 상징처럼 여겨져왔다. 이제 세련됨은 불편함을 감수하는 방식으로 증명되지 않는다.



게다가 쿼터 집업은 그 형태부터 절묘하다. 동그란 크루넥보다 단정하고, 셔츠보다 부드럽고, 맨투맨보다 정제된 인상을 준다. 지퍼를 끝까지 올리면 절제된 분위기가 살아나고, 살짝 내리면 부드럽고 여유로워진다. 포멀과 캐주얼 사이를 오가는 이 중간 지점이야말로 지금 가장 세련된 영역이다. 쉽게 말해 이 옷은 ‘편안한 상의’가 아니라 ‘격식을 덜어낸 상의’에 가깝다. 그 점 때문에 사무실에서도, 공항에서도, 도시의 일상에서도 자연스럽게 어울린다.



쿼터 집업은 원래 기능에서 시작되었다. 20세기 중반 운동선수와 선원, 등산가와 야외 노동자들은 추위를 막으면서도 움직이기 편한 옷을 원했다. 짧은 지퍼는 그 요구에 대한 매우 실용적인 해답이었다. 필요할 때는 목을 감싸 보온성을 높이고, 또 필요할 때는 열어서 체온을 조절할 수 있었다. 처음부터 멋을 위해 만들어진 옷은 아니었던 셈이다.



패션에서 흥미로운 순간은 기능이 상징으로 바뀌는 지점에서 나온다. 쿼터 집업 역시 그 과정을 거쳤다. 1980년대와 1990년대에 들어 아웃도어 브랜드와 프레피 캐주얼 브랜드들이 플리스, 코튼, 울 버전의 집업 스웨터를 선보이면서 이 옷은 스포츠웨어와 작업복의 영역을 넘어섰다. 골프웨어와 주말복의 문법 안으로 편입되면서, 단정하지만 과하지 않은 여유의 이미지까지 얻게 되었다. 쿼터 집업의 디테일은 생활 수준과 취향을 은근히 드러내는 상징적 요소가 됐다.



이후 금융권과 테크 업계에서 이 옷은 새로운 유니폼처럼 받아들여졌다. 셔츠 위에 입으면 단정하고, 재킷이 없어도 어느 정도 격식을 유지할 수 있다. 그렇다고 슈트처럼 무겁지도 않다. 과시적인 권위 대신 효율과 유연함이 더 중요한 가치가 된 시대에 이 옷은 매우 현실적인 선택이었다. 그래서 쿼터 집업은 단지 ‘젊어보이는 캐주얼’이 아니라, 지금의 전문직 문화가 선호하는 태도를 보여주는 옷이라고 봐야 한다.



여기에 최고급 소재가 더해지면서 쿼터 집업은 완전히 다른 차원의 아이템이 되었다. 캐시미어와 파인 울, 정교한 니트 조직, 절제된 색감과 섬세한 디테일이 입혀지자 이 옷은 더 이상 단순한 편의의 옷이 아니다. 로고를 드러내지 않아도 소재와 비율만으로 취향을 말하는 옷이 된 것이다. 바로 그 지점에서 쿼터 집업은 조용한 고급스러움의 언어가 되었다.



특히 오트밀, 베이지, 샌드 같은 절제된 색에서 이 옷의 장점은 더 잘 드러난다. 데님과 매치하면 자연스럽고, 슬랙스와 입으면 단정하다. 스커트와 함께하면 새로운 룩도 만들어낸다. 스타일링이 어렵지 않으면서 인상은 충분히 남는다. 이것이야말로 바쁜 일상에 가장 잘 맞는 세련됨이다. 결국 쿼터 집업 스웨트셔츠가 올봄의 핵심 아이템으로 떠오른 것은 우연이 아니다. 이 옷은 기능에서 출발해 취향이 되었고, 이제는 시대의 감각을 담는 옷이 되었다. 더 많이 이동하고, 더 많은 역할을 동시에 수행하면서도 여전히 단정하고 지적으로 보이길 원하는 오늘의 여성들에게 이보다 현실적인 해답도 드물다. 크루넥도 브이넥도 아닌 이 절묘한 중간 형태가 올봄 가장 트렌디한 스웨터가 된 이유는 바로 여기에 있다.

