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본문 요약

윤어게인 집회 연사로 나섰던 방송인 이혁재씨가 28일 국민의힘 '광역의원 비례 청년 공개 오디션' 결선 심사위원으로 참여했다.

심사를 맡은 이씨는 "모든 언론이 국민의힘이 이번 지방선거에서 불리하다고 하는데 그렇게 생각하지 않는다"며 "더 사분오열하지 말고, 장동혁 대표 중심으로 지방선거 승리에 집중하자"고 말했다.

또한 "토요일 이 시간 광화문에서, 강남에서 대한민국 미래를 걱정하는 청년들이 시위를 하고 있다"며 "아스팔트 위에서 시위하는 청년도 우리 자산이고, 심사위원 앞에서 투쟁하는 청년도 소중한 자산"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘윤 어게인’ 이혁재, 국힘 청년의원 오디션서 “장동혁 중심으로 지선 승리하자”

입력 2026.03.28 15:28

수정 2026.03.28 15:38

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  • 김송이 기자

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일각 해촉 요구에도 결선 심사위원 참여

장동혁 “국힘, 청년정당으로 가고 있다”

개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

윤어게인 집회 연사로 나섰던 방송인 이혁재씨가 28일 국민의힘 ‘광역의원 비례 청년 공개 오디션’ 결선 심사위원으로 참여했다.

국민의힘은 이날 서울 강서구에서 광역의원 비례 청년 공개 오디션 결선을 개최했다. 과거 폭행 논란 등으로 당 일각에서 해촉 요구가 나왔던 이혁재씨는 그대로 심사위원으로 참여했다.

장동혁 대표는 이씨를 비롯한 심사위원에게 공정한 평가를 당부했다. 그는 “누가 더 국민의힘이 가려고 하는 방향을 잘 이해하고 국민의힘과 함께 갈 수 있을지 등을 기준으로 공정하게 심사에 임해달라”고 말했다.

장 대표는 오디션 참가자들에게 “국민의힘이 청년들에게 정치의 중심을 내어드리겠다. 국민의힘의 중심을 내어드리겠다”며 “여러분이 대한민국의 중심이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

장 대표는 결선 진행 과정 중 이석했다. 이후 페이스북에 올린 글에서 “지금 국민의힘은 청년이 변화와 혁신을 이끄는 진짜 청년정당의 길로 나아가고 있다”며 “이번 지방선거, 국민의힘은 청년의 힘으로 승리하겠다”고 했다.

심사를 맡은 이씨는 “모든 언론이 국민의힘이 이번 지방선거에서 불리하다고 하는데 그렇게 생각하지 않는다”며 “더 사분오열하지 말고, 장동혁 대표 중심으로 지방선거 승리에 집중하자”고 말했다. 또한 “토요일 이 시간 광화문에서, 강남에서 대한민국 미래를 걱정하는 청년들이 시위를 하고 있다”며 “아스팔트 위에서 시위하는 청년도 우리 자산이고, 심사위원 앞에서 투쟁하는 청년도 소중한 자산”이라고 말했다.

백승아 더불어민주당 원내대변인은 이날 브리핑에서 “12·3 윤석열 내란에 대해 ‘무죄’를 주장하는 인사가 청년 후보를 평가하고 있다”며 “국민의힘 청년 공천 오디션은 반성과 혁신은커녕, 정치의 기본인 책임과 상식, 공적 기준이 무너졌음을 보여주고 있다”고 비판했다.

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