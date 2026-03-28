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미 국무장관 “수주 내에 종전 예상…지상군 없이도 목표 달성”

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마코 루비오 미국 국무장관이 27일 이란과의 전쟁이 수주 내에 종료될 것으로 예상한다고 밝혔다.

이와 관련해 미국 언론 매체 악시오스는 루비오 장관이 G7 장관 회의에서 이란과의 전쟁이 앞으로 2~4주 지속될 것이라고 밝혔다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

루비오 장관은 미국의 지상군 투입 가능성과 관련해 "우리는 지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다"고 말했다.

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미 국무장관 “수주 내에 종전 예상…지상군 없이도 목표 달성”

입력 2026.03.28 15:30

수정 2026.03.28 16:24

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  • 이정호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

G7 장관회의 뒤 언론에 이란 전쟁 입장 밝혀

마코 루비오 미국 국무장관이 27일(현지시간) 파리 외곽 르부르제 공항에서 기자들과 만나 발언하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관이 27일(현지시간) 파리 외곽 르부르제 공항에서 기자들과 만나 발언하고 있다. AP연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관이 27일(현지시간) 이란과의 전쟁이 수주 내에 종료될 것으로 예상한다고 밝혔다. 최근 이뤄지고 있는 미군 병력 증파는 만일의 상황에 대비하기 위한 준비 차원이라고 설명했다.

루비오 장관은 이날 프랑스 파리 근교에서 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “우리는 이 작전을 예정대로 또는 그보다 앞서 진행하고 있으며, 몇 달이 아닌 몇 주 내 적절한 시기에 마무리할 것으로 기대한다”고 말했다.

이와 관련해 미국 언론 매체 악시오스는 루비오 장관이 G7 장관 회의에서 이란과의 전쟁이 앞으로 2~4주 지속될 것이라고 밝혔다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

루비오 장관은 미국의 지상군 투입 가능성과 관련해 “우리는 지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다”고 말했다.

다만 루비오 장관은 중동으로 최근 미군 병력이 증파되는 것에 대해서는 “비상사태가 발생할 경우 대통령이 최대한의 선택권과 기회를 가질 수 있도록 준비하는 것”이라고 설명했다.

이란과의 협상 상황에 대해서는 “이란 체제, 혹은 그 잔여 세력과 특정 사안에 대해 논의할 의향이 있다는 메시지와 신호를 주고 받았다”고 말했다.

우크라이나에 공급될 예정이던 무기를 이란전에 전용할지에 대해선 “아직 그런 일은 없다”면서도 필요할 경우 그럴 수 있다고 가능성을 열어뒀다.

루비오 장관은 이란전 종료 시 가장 시급한 당면 과제로 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수체계 도입 가능성을 꼽았다. 그러면서 “이는 불법일 뿐만 아니라 용납할 수 없는 일이며 전 세계에 위험한 일”이라고 지적한 뒤 “전 세계가 이에 맞설 계획을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “미국이 그 계획을 주도할 필요는 없지만, 기꺼이 일원으로 참여하겠다”고 말했다.

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