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본문 요약

한국과 우크라이나 외교장관이 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명과 관련한 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 지속 협력해 나가기로 했다.

조현 외교부 장관은 27일 프랑스에서 열린 주요 7개국 외교장관회의 계기에 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 밝혔다.

조 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 북한군 포로 송환에 관한 질의에 "우크라이나 외교장관과 직접 면담에서 북한군이 러시아나 북한으로 송환되지 않을 것이라는 확약을 받았다"고 답한 바 있다.

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한국·우크라 외교장관 “북 포로, 인도주의 부합하게 해결 ”

입력 2026.03.28 16:07

  • 이정호 기자

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조 장관 “종전 진전 있길 바라…동향 예의주시”

지난 25일(현지시간) 우크라이나군 병사가 군사 훈련을 받고 있다. AFP연합뉴스

지난 25일(현지시간) 우크라이나군 병사가 군사 훈련을 받고 있다. AFP연합뉴스

한국과 우크라이나 외교장관이 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명과 관련한 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 지속 협력해 나가기로 했다.

조현 외교부 장관은 27일(현지시간) 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의 계기에 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 밝혔다.

조 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 북한군 포로 송환에 관한 질의에 “우크라이나 외교장관과 직접 면담에서 북한군이 러시아나 북한으로 송환되지 않을 것이라는 확약을 받았다”고 답한 바 있다. 그 연장선상에서 북한군 포로 문제에 대해 계속 논의가 이뤄지고 있는 것으로 보인다.

우크라이나 측 요청으로 이뤄진 이날 회담에서 조 장관은 종전을 위한 외교적 노력이 지속되고 있는 만큼 조만간 의미있는 진전이 이루어지기를 바란다고 밝혔다. 또 정부 역시 높은 관심을 가지고 관련 동향을 예의주시하고 있다고 말했다.

이번 G7 외교장관회의에는 G7 회원국(미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·일본·캐나다) 이외에도 한국, 브라질, 인도, 사우디아라비아, 우크라이나 외교장관이 참석했다.

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