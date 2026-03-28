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본문 요약

더불어민주당은 28일 국민의힘이 이재명 대통령을 향해 천안함 피격 사과를 북한에 요구하라고 주장하는 데 대해 "선거철마다 되풀이되는 얄팍한 북풍몰이"라고 비판했다.

전수미 대변인은 서면 브리핑에서 "국민의힘은 천안함 유가족의 아픔을 선거용 정쟁 도구로 쓰는 패륜적 행태를 즉각 중단해야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 국민의힘은 이 대통령이 전날 '서해 수호의 날 기념식'에서 '북한에 사과를 요구해달라'는 천안함 피격 사건 유족의 요청에 '사과하라고 한다고 해서 북한이 하겠습니까'라고 답했다는 한 언론 보도를 거론하며 "이 대통령이 천안함 유족 가슴에 또다시 비수를 꽂았다"고 비판했다.

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여당 “국힘, 천안함 유가족 아픔을 정쟁 도구로…북풍몰이”

입력 2026.03.28 17:23

  • 이정호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국힘 ‘사과 요구 외면’ 비판에 서면 브리핑

지난 26일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제16주기 천안함 46용사 추모식’에서 참전 장병들이 헌화하고 있다. 연합뉴스

지난 26일 경기도 평택시 해군 제2함대 사령부에서 열린 ‘제16주기 천안함 46용사 추모식’에서 참전 장병들이 헌화하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 28일 국민의힘이 이재명 대통령을 향해 천안함 피격 사과를 북한에 요구하라고 주장하는 데 대해 “선거철마다 되풀이되는 얄팍한 북풍몰이”라고 비판했다.

전수미 대변인은 서면 브리핑에서 “국민의힘은 천안함 유가족의 아픔을 선거용 정쟁 도구로 쓰는 패륜적 행태를 즉각 중단해야 한다”며 이같이 말했다.

앞서 국민의힘은 이 대통령이 전날 ‘서해 수호의 날 기념식’에서 ‘북한에 사과를 요구해달라’는 천안함 피격 사건 유족의 요청에 ‘사과하라고 한다고 해서 북한이 하겠습니까’라고 답했다는 한 언론 보도를 거론하며 “이 대통령이 천안함 유족 가슴에 또다시 비수를 꽂았다”고 비판했다.

이에 대해 전 대변인은 “국민의힘이 또다시 호국 영웅들의 숭고한 희생을 정쟁의 도구로 삼고 있다”며 “자신들이 초래했던 안보 파탄과 민주주의를 위협했던 과거부터 국민 앞에 석고대죄하는 것이 도리”라고 꼬집었다.

이어 “한반도의 안보가 뿌리째 흔들렸던 참혹한 시절은 언제나 보수 정권 때였다”며 “천안함 사건과 연평도 포격 사태는 이명박 정권의 치명적인 안보 공백과 경계 실패가 부른 참사였다”고 지적했다.

그러면서 “윤석열 정권의 안보 파탄 역시 끔찍했다”며 “우리 안방인 서울 하늘이 북한 무인기에 허망하게 뚫렸고, 심지어 자신들의 무능을 덮고자 ‘비상계엄’이라는 헌정 파괴 폭거까지 자행했다”고 말했다.

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