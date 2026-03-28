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그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나가 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 나선다.

28일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 형사1부는 강도상해 혐의로 구속기소된 30대 남성 A씨에 대한 3차 공판을 4월21일 연다.

재판부는 이번 공판에 A씨에게 강도 피해를 입은 나나와 나나의 어머니를 증인으로 부를 예정이다.

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나나, ‘적반하장’ 자택 침입 강도 재판에 증인 출석한다···“연기 얼마나 잘하는지 보겠다”

입력 2026.03.28 19:11

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

배우 나나가 지난해 7월 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스점에서 열린 영화 ‘전지적 독자 시점’ 시사 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

배우 나나가 지난해 7월 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스점에서 열린 영화 ‘전지적 독자 시점’ 시사 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나가 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 나선다.

28일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 형사1부는 강도상해 혐의로 구속기소된 30대 남성 A씨에 대한 3차 공판을 4월21일 연다.

재판부는 이번 공판에 A씨에게 강도 피해를 입은 나나와 나나의 어머니를 증인으로 부를 예정이다. 증인신문은 피해자 측 요청에 따라 비공개로 진행된다.

나나는 이날 인스타그램에 증인 출석 관련 언론 보도를 공유하며 “뭔가 많이 잘못된 것 같다. 법이 이렇다고 하니 따를 수밖에 없는 현실”이라며 “다들 많이 걱정하시는데 걱정 말라. 잘 하고 오겠다”고 밝혔다. 이어 “있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세한다”며 “당신이 연기를 얼마나 잘하는지 잘 보겠다”고 했다.

A씨는 지난해 11월15일 오전 6시쯤 경기 구리의 나나 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가한 뒤 돈을 요구한 혐의로 구속 송치됐다. A씨 측은 “일방적으로 구타당했다”며 공소 내용을 대부분 부인하고 있다. 나나와 모친은 각각 전치 33일, 전치 31일의 상해를 입었다며 진단서를 제출했다.

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