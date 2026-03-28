정부 “북한인권결의 공동제안국 참여···북 주민 실질적 인권 개선 위해”

정부가 유엔 인권이사회 북한인권결의안 공동제안국에 동참했다.

외교부는 28일 “북한 주민 인권의 실질적 개선을 위해 국제사회와 협력해 나간다는 입장 하에 정부 관계기관 내 협의를 통해 북한인권결의 공동제안국에 참여했다”고 밝혔다.

정부는 북한과 대화 재개를 추진하는 상황임을 고려해 북한인권결의안 공동제안국에 참여하지 않는 방안을 검토해왔다. 북한이 결의안에 반발한다는 점을 고려한 것이다. 정동영 통일부 장관은 지난 26일 “북에서는 (북한인권결의안을) 대표적인 적대시 정책으로 본다”고 말했다.

그러나 정부는 인권 보장이 인류 보편적 가치라는 점에서 원칙적인 대응이 필요하다고 판단한 것으로 보인다. 지난해 유엔총회 인권결의안에도 공동제안국으로 참여해놓고 입장을 바꾸기 어렵다는 판단도 작용했다는 분석이 나온다.

한국은 2008~2018년 결의안의 공동제안국으로 참여했으나 문재인 정부 때인 2019~2021년에는 불참했다. 이후 윤석열 정부가 출범한 2022년 공동제안국에 복귀했다. 이재명 정부 출범 후인 지난해 유엔총회 인권결의안에는 공동제안국으로 참여하지 않을 가능성이 제기됐지만 동참했다.

유럽연합(EU)과 호주가 초안을 작성한 북한인권결의안은 오는 30일(제네바 현지시간) 제61차 유엔 인권이사회에서 채택될 예정이다.