캔보다 유리병 콜라가 더 맛있다…사실일까?

탄산음료, 용기에 따라 맛이 미묘하게 달라지는 이유

같은 브랜드, 같은 맛의 탄산음료라도 유독 “캔이 더 맛있다”, “유리병이 최고다”라는 의견이 갈린다. 단순한 기분 탓일까. 결론부터 말하면, 절반은 맞고 절반은 과학이다. 전문가들은 탄산음료의 맛 차이가 용기, 탄산 유지력, 그리고 감각적 경험이 복합적으로 작용한 결과라고 설명한다.

같은 음료라도 ‘용기’가 맛을 바꾼다

탄산음료의 레시피는 동일하지만, 담기는 용기에 따라 미세한 차이가 발생한다. 알루미늄 캔 내부에는 보호 코팅이 있고, 플라스틱 병에는 특정 화학 성분이 포함돼 있는데, 이들이 아주 미세하게 맛에 영향을 줄 수 있다. 반면 유리병은 화학적으로 가장 안정적인 재질이라 음료 본연의 맛을 가장 그대로 유지하는 것으로 알려져 있다.

또한 탄산음료의 상쾌함은 이산화탄소가 만들어내는 ‘톡 쏘는 느낌’에서 나온다. 그런데 용기마다 이 탄산을 붙잡는 능력이 다르다. 플라스틱은 탄산이 서서히 빠져나가기 쉬운 구조라 시간이 지날수록 밍밍해지기 쉽고, 캔과 유리병은 상대적으로 탄산을 더 잘 유지한다.

‘입에 닿는 느낌’도 맛을 바꾼다

흥미로운 점은 물리적인 맛뿐 아니라 감각적 요소도 영향을 준다는 것이다. 탄산이 혀에 닿을 때 생기는 자극은 미각뿐 아니라 촉각까지 자극해 ‘더 상쾌하다’는 인식을 만든다. 또 캔, 병, 컵 등 어떤 용기로 마시느냐에 따라 온도 유지나 입에 닿는 감촉이 달라지면서 체감 맛도 변한다.

맛 설계 전문가 Barb Stuckey는 자신의 저서 『Taste』에서 “맛은 여러 감각이 결합된 경험이며, 병을 여는 순간부터 시작된다”고 설명한다. 이어 그는 “탄산음료의 맛은 단순히 성분이 아니라, 어떻게 보관되고 어떤 방식으로 마시는지까지 포함한 경험”이라고 덧붙인다.

이 같은 설명은 학술 연구에서도 확인된다. 2019년 국제 호텔·외식경영 학술지(International Journal of Hospitality Management)에 실린 연구에 따르면, 같은 음료라도 어떤 용기에 담겨 제공되느냐에 따라 소비자가 인식하는 맛은 물론, 지불 의향까지 달라질 수 있는 것으로 나타났다.

같은 음료라도 더 차갑고, 탄산이 살아 있고, 입에 닿는 감각이 좋은 조건일수록 더 맛있게 느껴지는 이유다. 캔이든, 병이든, 정답은 하나가 아니다. 다만 당신이 “더 맛있다”고 느끼는 순간, 그건 단순한 기분이 아니라 과학이 작동한 결과일 수 있다.