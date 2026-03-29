하림·마니커, 닭 공급가 줄인상…대형마트 등 판매가 10% 껑충

하림과 마니커 등 국내 대표 닭고기 생산업체들이 치킨 프랜차이즈와 대형마트, 대리점에 공급하는 가격을 줄줄이 인상했다.

이에 따라 닭고기 소매 가격은 2023년 6월 이후 최고를 기록했다.

29일 유통·식품업계에 따르면 닭고기 생산 1위업체인 하림과 계열사인 올품, 마니커 등 주요 닭고기 업체들이 최근 대형마트 닭고기 공급 가격을 5∼10% 올렸다.

대형마트측은 “주요 닭고기 업체들이 이달에 공급 가격을 부위별로 5∼10% 가량 올렸다”면서 “인건비나 사료비를 이유로 공급 가격이 꾸준히 올랐지만 10%까지 인상된 것은 2023년 이후 3년만”이라고 말했다.

대형마트는 대리점을 거치지 않고 하림, 마니커 등으로부터 닭고기를 직접 공급받고 있다. 현재 대형마트에서 판매하는 닭고기 소비자 가격은 정상가 기준으로 1년 전보다 약 10% 오른 상태다.

또 하림 등 업체들은 대리점에 공급하는 가격도 일제히 인상했다. 대형마트 보다 규모가 작은 소형마트나 슈퍼마켓은 대리점을 통해 닭고기를 구입하고 있다. 하림 닭고기를 판매하는 소형 마트의 경우 최근 대리점에서 들여오는 닭고기 가격이 1팩에 1000원 정도 오른 것으로 알려졌다.

치킨 프랜차이즈가 닭고기 업체에서 구입하는 가격 역시 올랐다. 한 대형 닭고기 프랜차이즈 관계자는 “매입 가격이 10% 넘게 올랐다”고 전했다.

하림측은 이와 관련 “공급가 인상은 생계(살아있는 닭) 가격 상승을 반영한 것으로 고병원성 조류인플루엔자가 확산해 육용종계 살처분이 많았고 이동중지 명령도 있어 공급이 부족했기 때문”이라고 말했다. 이어 “환율 상승(원화가치 하락)으로 수입 사룟값도 올랐다”고 덧붙였다.

2025∼2026년 동절기 고병원성 조류인플루엔자로 육용 종계(식용 닭을 생산하는 부모 닭) 살처분 규모는 44만 마리로 1년 전 동절기(12만마리)의 3.5배 수준으로 늘었다. 이는 지난해 11월 기준 사육 마릿수(820만 마리)의 약 5%에 해당한다. 육용 종계 고병원성 인플루엔자 발생 건수는 이번 동절기 7건으로 전년(2건)의 3배가 넘는다.

이에 하림을 포함한 축산계열화사업자가 농가위탁해 생산한 닭의 산지 가격도 최근 한 달 새 8.4% 상승했다. 닭고기 업체가 대형마트와 대리점, 프랜차이즈에 공급하는 도매가격은 지난 27일 기준 ㎏당 4256원으로 1개월 전(3987원)보다 6.7% 뛰었다.

소매가격은 이달 하순 들어 상승세가 가팔라지면서 최근 ㎏당 6500원을 돌파했다. 주간 평균 소매가격이 6500원을 넘은 것은 2023년 6월 이후 2년 9개월 만이다. 이달 넷째 주 주간 가격은 6612원으로 올해 들어 15.8% 상승했다.

농림축산품부는 육계 부화용 유정란(육용 종란) 800만개를 이달부터 순차적으로 수입해 여름철 성수기(5∼8월) 수요에 대응한다는 계획이다.