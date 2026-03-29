김포시민, 4월부터 출퇴근시간 일산대교 통행료 무료

한강다리 중 유일하게 돈 받는 일산대교 경기도에 이어 김포시도 출퇴근시간 지원

김포시민들은 다음 달부터 출퇴근시간에 일산대교 통행이 무료화된다.

경기 김포시는 4월 1일부터 평일 오전 6시~9시, 오후 5시~8시 출퇴근시간 일산대교 기본 통행료의 50%를 사후 지급한다고 29일 밝혔다.

2008년 민자로 건설된 일산대교는 김포시 걸포동과 고양시 일산을 잇는 길이 1.8Km 왕복 6차선 교량으로, 한강 다리 중 유일한 유료도로이다.

경기도는 올해 일산대교 무료화사업으로 200억원의 예산을 편성해 일산대교 통행료를 1200원(승용차·편도 기준)에서 600원으로 절반 인하했다.

경기도는 일산대교 통행료 무료화에 400억원이 소요될 것으로 보고 50%인 200억원의 예산을 편성한 것이다.

나머지 200억원 중 100억원은 정부가, 일산대교와 인접한 김포시와 고양시, 파주시 등 3개 기초지방단체가 100억원을 분담하는 방안을 추진했지만, 정부와 3개 자치단체는 일산대교 예산을 편성하지 않았다.

김포시는 시민들의 교통비 부담 완화와 출퇴근 교통편의 증진을 위해 다음달부터 우선 출퇴근시간에 통행료를 지원하기로 한 것이다.

경기도가 통행료의 50%를 지원하는 만큼, 김포시는 일산대교 통행료 무료 혜택을 지원하는 유일한 자치단체가 되는 셈이다.

김포시는 또한 정부와 경기도 정책 방향과 사업 운영 성과 등을 종합적으로 고려해 지원 대상과 시간대 확대를 단계적으로 검토할 계획이다.

일산대교 통행료를 지원받으려면 김포에 주민등록을 두고 실제 거주해야 하며, 일산대교 통행료 지원 등록시스템에 차량 정보를 등록하고 하이패스 이용명세를 기준으로 매월 지원금을 사후 신청해야 한다. 다만, 단체·법인 소유 차량이나 사용 본거지가 김포시가 아닌 차량은 지원 대상에서 제외된다.