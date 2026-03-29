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‘여행가는 달’ 인천시티투어 40% 할인

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본문 요약

'여행가는 달'을 맞아 인천시티투어 요금이 40% 할인된다.

인천시는 4월 1일부터 12일까지 인천시티투어 순환형 노선을 이용하는 관광객을 대상으로 40% 할인 혜택을 제공한다고 29일 밝혔다.

이번 할인행사는 봄 여행철을 맞아 인천을 방문하는 관광객들이 보다 경제적이고, 편리하게 주요 관광지를 둘러볼 수 있도록 마련됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘여행가는 달’ 인천시티투어 40% 할인

입력 2026.03.29 10:11

  • 박준철 기자

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인천시, 4월1~12일까지 순환형 노선

인천시티투어 할인 행사 안내문. 인천시 제공

인천시티투어 할인 행사 안내문. 인천시 제공

‘여행가는 달’을 맞아 인천시티투어 요금이 40% 할인된다.

인천시는 4월 1일부터 12일까지 인천시티투어 순환형 노선을 이용하는 관광객을 대상으로 40% 할인 혜택을 제공한다고 29일 밝혔다.

이번 할인행사는 봄 여행철을 맞아 인천을 방문하는 관광객들이 보다 경제적이고, 편리하게 주요 관광지를 둘러볼 수 있도록 마련됐다.

할인이 적용되는 순환형 노선은 중구 개항장과 신포국제시장 등 근대 역사의 숨결이 살아있는 원도심 주요 거점을 운행하는 ‘인천레트로노선’과 송도~영종을 잇는 인천대교를 건너 을왕리해수욕장과 인천공항 등 영종도의 탁 트인 바다 경관을 즐길 수 있는 ‘바다노선’ 등 두 가지 코스이다. 다만, 월요일과 화요일은 정기 휴무일로 운행하지 않으며, 타 할인 혜택과의 중복 적용은 안된다.

인천레트로노선은 9000원(성인 기준)에서 5400원. 바다노선은 1만4000원서 8400원이다.

유정복 인천시장은 “여행가는 달을 맞아 인천을 방문하는 관광객들이 보다 합리적인 가격으로 시티투어를 이용하길 바란다”고 말했다.

자세한 운행 정보 및 예약은 인천시티투어 공식 누리집(https://citytour.ito.or.kr/)를 통해 확인할 수 있다.

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