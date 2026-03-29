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보이스피싱 발생 6개월 새 31.6% 감소…연말 증가세도 꺾여

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본문 요약

경찰이 보이스피싱 의심 전화를 신고와 동시에 긴급차단하는 등 통합대응에 나서자 보이스피싱 발생건수와 피해액 모두 줄어든 것으로 나타났다.

경찰청은 '전기통신금융사기 통합대응단' 출범 이후 6개월간 보이스피싱 발생 건수와 피해액이 지난해 같은 기간보다 각각 31.6%, 26.4% 줄었다고 29일 밝혔다.

경찰 통계를 보면 통합대응단 출범 직후인 지난해 10월부터 올해 2월까지 보이스피싱 발생 건수는 6687건으로 2024년 10월~지난해 2월과 비교해 크게 줄었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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보이스피싱 발생 6개월 새 31.6% 감소…연말 증가세도 꺾여

입력 2026.03.29 10:35

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서대문구에 위치한 경찰청. 권도현 기자

서울 서대문구에 위치한 경찰청. 권도현 기자

경찰이 보이스피싱 의심 전화를 신고와 동시에 긴급차단하는 등 통합대응에 나서자 보이스피싱 발생건수와 피해액 모두 줄어든 것으로 나타났다.

경찰청은 ‘전기통신금융사기 통합대응단’ 출범 이후 6개월간 보이스피싱(전화금융사기) 발생 건수와 피해액이 지난해 같은 기간보다 각각 31.6%, 26.4% 줄었다고 29일 밝혔다.

경찰 통계를 보면 통합대응단 출범 직후인 지난해 10월부터 올해 2월까지 보이스피싱 발생 건수는 6687건으로 2024년 10월~지난해 2월(9777건)과 비교해 크게 줄었다. 피해액 역시 5258억원에서 3870억원으로 감소했다.

특히 올해 2월 발생 건수는 지난해 2월(1632건)보다 64.5% 감소한 579건으로 나타났다. 통상 4분기에 증가하던 계절적 경향도 지난해에는 나타나지 않았다고 한다. 2024년에는 3분기 4594건에서 4분기 6193건으로 34.8% 늘었는데 지난해 4분기 발생 건수는 3분기(6407건)보다 되려 27.9% 감소한 4614건이었다.

경찰청은 신고 창구 통합과 선제적 차단 체계 구축이 범죄 피해 감소의 배경이 됐다고 분석했다. 통합대응단은 보이스피싱 신고 대표번호를 ‘1394’로 일원화하고 상담 인력을 2배 이상 늘렸다. 신고 전화 응대율은 통합대응단 출범 전 69.5%에서 98.2%로 올랐다고 한다.

지난해 11월부터 피싱 의심 전화번호를 신고하면 10분 이내에 해당 번호의 통신을 7일간 차단하는 ‘긴급차단’ 제도 도입도 피해 감소에 역할을 한 것으로 보인다. 이 제도로 올해 3월 27일까지 총 4만1387개 피싱 의심 번호가 차단됐다. 범행에 쓰이는 대포폰이 1대당 35만~40만원인데, 단순 계산하면 보이스피싱 조직은 차단된 전화번호를 대체하기 위해 150억원 이상을 써야 한다는 게 경찰 설명이다. 비용을 발생시켜 범행 의지를 꺾을 수 있다는 의미다.

지역 경찰의 대응 체계도 개편해 112 신고에 따른 피해 예방 건수는 주 평균 14.5건에서 39건으로, 예방 금액은 주 평균 8억6000만원에서 19억6000만원으로 늘었다고 한다. 최근 캄보디아 범죄 단지에 강도 높은 단속을 이어간 것도 피해 감소의 배경이 된 것으로 보인다.

경찰청 관계자는 “전통적인 사칭형 보이스피싱이 막히자, 범죄 조직들은 신종 사기 수법을 벌이고 있다”다“며 “신종 스캠 관련 입법 공백을 메울 수 있는 ‘다중피해사기방지법’이 신속히 제정될 수 있도록 국회 입법과정에도 적극적으로 협조할 예정”이라고 말했다.

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