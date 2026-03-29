지역 역사 품은 보호수 1822그루···충남도, 올해 11억원 투입해 관리

충남도가 도내 곳곳에 자리잡은 보호수를 지키기 위해 체계적인 관리에 나선다.

충남도는 올해 11억원을 투입해 보호수를 체계적으로 관리하고 건강한 생육 환경을 조성할 계획이라고 29일 밝혔다.

도는 산림보호법 제13조에 따라 역사적·학술적 가치가 높거나 노령·희귀성 등으로 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수로 지정해 관리하고 있다.

충남 도내에는 현재 모두 1822그루의 나무가 보호수로 지정돼 있다. 품종별로는 느티나무가 1179그루로 가장 많고, 소나무 145그루, 은행나무 99그루, 팽나무 84그루 등이 보호수로 지정·관리되고 있다. 보호수로 지정된 나무 중에는 수령 1000년 이상된 나무도 1그루가 있고, 500년 이상된 나무가 231그루다.

도는 올해 나무의 건강 상태와 생육환경 조사 결과에 따라 이 가운데 150그루를 선정해 집중 관리하기로 했다. 필요한 경우 외과수술이나 토양개량, 영양공급, 병해충 관리 등 전문적 처치를 진행한다는 방침이다. 또 보호수를 생태 교육에 활용할 수 있도록 안내판 정비와 의자 배치 사업 등도 진행한다.

이용길 도 산림휴양과장은 “지역의 역사와 생태를 품은 자연유산인 보호수가 지역 주민에게는 쉼터가 되고, 방문객에게는 지역의 역사와 문화를 배우는 생태 교육의 장으로 활용되도록 할 예정”이라며 “체계적 관리와 건강한 생육 환경 조성을 통해 보호수의 가치와 생태계 보호의 중요성을 널리 알려나갈 것”이라고 말했다.