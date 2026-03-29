[경향포토] 유한킴벌리, 산불 피해지역서 '우리강산 푸르게 푸르게 신혼부부 나무심기’ 개최

유한킴벌리가 지난 28일 경북 안동시 산불피해 지역에서 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기’ 행사를 진행했다.



'신혼부부 나무심기'는 유한킴벌리를 대표하는 시민참여 프로그램으로, 1985년 시작돼 올해 42회째를 맞았다. 이 행사는 예비부부, 신혼부부가 직접 나무를 심으며 미래세대를 위한 건강한 숲을 만드는 데 기여한다는 취지로 매년 개최해 오고 있다. 사진제공 유한킴벌리

