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인천 송도에 국내 첫 무선조종 자동차 경기장 준공

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본문 요약

인천 송도에 국내 첫 무선조종 자동차 경기장이 들어섰다.

인천경제자유구역청은 지난 28일 연수구 송도에서 '달빛공원 RC 스포츠 경기장 준공식'을 개최했다고 29일 밝혔다.

RC스포츠는 무선조종을 활용한 고속 주행 및 정밀 조작 스포츠이다.

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인천 송도에 국내 첫 무선조종 자동차 경기장 준공

입력 2026.03.29 11:04

  • 박준철 기자

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지난 28일 준공된 송도 달빛공원 RC 스포츠 경기장에서 무선조종 자동차들이 출발을 기다리고 있다. 인천시 제공

지난 28일 준공된 송도 달빛공원 RC 스포츠 경기장에서 무선조종 자동차들이 출발을 기다리고 있다. 인천시 제공

인천 송도에 국내 첫 무선조종 자동차(RC카·Radio Controlled Car) 경기장이 들어섰다.

인천경제자유구역청은 지난 28일 연수구 송도에서 ‘달빛공원 RC 스포츠 경기장 준공식’을 개최했다고 29일 밝혔다.

RC스포츠는 무선조종(RC)을 활용한 고속 주행 및 정밀 조작 스포츠이다. 일본과 미국, 유럽 등은 RC스포츠가 생활형 스포츠로 정착돼 국제대회와 관련 장비산업도 성장하고 있다.

35억원을 들여 2만㎡에 조성된 경기장은 국제 규격의 트랙을 갖춘 주경기장과 보조경기장, 어린이경기장과 함께 조정대, 관람석 등이 마련됐다.

달빛공원 RC스포츠 경기장은 평상시에는 시민 중심의 체험형 공간으로 제공하고, 국제대회를 개최할 때는 시설 여건에 맞는 운영 체계를 적용할 예정이다.

인천경제청은 앞으로 시범 운영과 온라인 예약 시스템을 구축한 후 6~7월쯤 정식 개장할 예정이다.

유정복 인천시장은 “달빛공원 RC스포츠 경기장이 인천의 새로운 스포츠·레저 명소가 될 것”이라며 “앞으로도 시민의 다양한 수요를 반영한 생활 인프라를 확충해 나가겠다”고 말했다.

지난 28일 준공된 송도 달빛공원 RC 스포츠 경기장에서 관광객들이 무선조정 자동차들의 레이스를 지켜보고 있다. 인천시 제공

지난 28일 준공된 송도 달빛공원 RC 스포츠 경기장에서 관광객들이 무선조정 자동차들의 레이스를 지켜보고 있다. 인천시 제공

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