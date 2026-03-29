“출근시간 20분 단축” 자율주행버스 A741 급행 도입

서울시, 새벽동행 자율주행버스 ‘A741’ 급행 첫 시동 A148(상계~고속터미널)·A504(금천~광화문)도 개통

서울시가 오는 30일부터 새벽동행 자율주행 버스 ‘A741’의 운행을 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 노선은 주요 정류소에만 정차하는 급행 시스템이 도입됐다. 기존 741번의 일부 구간을 단축해 급행으로 운영되는 A741 노선은 평일(월~금) 오전 3시 30분 구파발역에서 출발해 광화문역과 신사역, 강남역 등을 거쳐 양재역까지 23.5km 구간을 왕복 1회 운행한다.

A741 노선은 기존 741번 노선 중 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소(총 64개소 중 34개소)에만 정차해 모든 정류소에 정차하는것 보다 20분가량 더 빨리 목적지에 도착할 수 있다고 시는 설명했다.

또 이번 A741 노선은 교통약자 보호구역 내 수동 운행 없이 전국 최초로 전 구간을 자율주행으로 운행한다. 올해 1월 26일부터 어린이·노인·장애인 보호구역에서도 자율주행이 허용됨에 따라 그간 시험운전자의 수동 운전으로 통과해야 했던 구간(녹번역, 무악재역 인근 0.8km)에서도 자율주행 서비스를 제공한다.

서비스가 안정화될 때까지 당분간 무료로 운행된다. 다만 승하차 시에는 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 한다.

안전상의 이유로 입석이 금지돼 잔여 좌석이 없으면 승객을 태우지 않아 탑승 전 버스정보안내단말기(BIT) 또는 버스 전면의 ‘LED 좌석표시기’ 등을 통해 빈자리가 있는지 확인해야 한다.

시는 새벽 이동이 필요한 시민의 교통편의를 확대하고 새벽 시간대 버스 증차가 어려운 여건 등을 고려해 앞으로도 새벽 혼잡노선에 자율주행 버스를 확대할 방침이다. 이에 따라 올해 4월까지 상계~고속터미널(148번 단축)·금천(금천구청)~광화문(504번 단축) 등 2개 노선을 추가로 신설한다. 향후 신규 노선을 확대해 서울을 동서남북으로 잇는 자율주행 네트워크를 완성할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “첨단기술 교통의 수혜가 소외된 사회적 약자에게 먼저 돌아갈 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.