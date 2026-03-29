전남도, 중동정세 대응 섬 주민 생활안정 276억 투입

LPG·유류 해상운송비·천원 여객선 등 8개 사업

전남도가 중동 정세 불안에 따른 유가 상승에 대응해 섬 주민의 이동과 생활물류비 부담을 덜기 위한 지원에 나선다.

전남도는 생활연료 해상운송비와 택배비, 생필품 물류비, 1000원 여객선 운임 지원 등 8개 사업에 모두 276억원을 투입한다고 29일 밝혔다. 섬 지역 주민의 정주 여건을 개선하고 생활 안정을 뒷받침하기 위해서다.

지원 사업은 생활필수품 해상운송비 9억5000만원, 섬마을 LPG 배관망·저장탱크 설치 68억원, 섬 지역 택배운임 4억3000만원, 생필품 물류비 2억2000만원, 섬 주민 여객선 운임 126억원, 1000원 여객선 운임 43억원, 소외도서 항로 운영 7억원, 일반인 여객 반값 지원 16억원 등이다.

전남도는 휘발유·경유·등유·LPG 등 생활연료 해상운송비를 지원하고, 택배운임은 건당 3000원, 생필품 물류비도 함께 지원할 계획이다. LPG 배관망과 저장탱크를 설치해 섬 주민이 육지와 비슷한 가격으로 연료를 공급받도록 하는 사업도 추진한다.

생활필수품 해상운송비 지원은 섬별 운송 여건에 맞춰 추진한다. 주유소가 있는 섬은 주유소와, 없는 섬은 차도선 접안이 가능한 거점 섬을 중심으로 선사나 공급업체와 협약을 맺는 방식이다.

신안군은 전용 연료 운반선을 활용해 휘발유·경유·LPG 등을 무료로 운송하고 있다. 전남도는 앞으로 운항 일정 조정 등을 통해 지원 사각지대를 줄여나갈 방침이다.

전남도는 2021년 전국 최초로 도입한 1000원 여객선 운임 지원 사업도 이어가고 있다. 유가 상승기에도 섬 주민이 1000원만 내고 육지를 오갈 수 있도록 하고, 여객선사에는 긴급 경영안정 자금을 지원하고 있다.

전남도는 연안여객선과 어업용 면세유 인상분의 50%를 국비로 지원하도록 정부 추가경정예산에 반영해줄 것을 건의했고, 해양수산부와 국회를 상대로 협의를 이어가고 있다.

박근식 전남도 해운항만과장은 “유가 상승 상황에서도 섬 주민의 이동권과 생활 안정이 흔들리지 않도록 물류·여객 지원을 계속 강화하겠다”고 말했다.