구윤철 “유가 120∼130달러면 위기경보 3단계…차량5부제 민간에도 도입”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 국제 유가가 배럴당 120~130달러 선으로 오르면 현재 공공기관에 적용 중인 차량 5부제(요일제)를 민간으로 확대할 수 있다고 밝혔다.

구 부총리는 이날 KBS <일요진단>에 출연해 “상황이 더 심각해지면 (위기 경보가) 3단계(경계) 정도로 올라가야 한다”며 “민간에도 국민들께 협조를 부탁드리기 위해서 부제를 도입해야 한다고 보고 있다”고 말했다.

정부는 지난 18일 자원 안보 위기 경보를 1단계 ‘관심’에서 2단계 ‘주의’로 한 단계 끌어올렸다. 경보는 ‘관심-주의-경계-심각’ 4단계로 운영된다. 이와 함께 정부는 전국의 모든 공공기관을 상대로 차량 5부제(요일제)도 시행하고 있다.

구 부총리는 3단계가 되면 “(원유) 시장 가격은 훨씬 많이 올라갈 것이고 그쯤 되면 소비도 줄여야 한다”며 민간에도 자율 참여를 요청하고 있는 차량 5부제를 의무로 전환할 수 있다고 시사했다.

위기 경보를 3단계로 상향하는 조건에 관해서는 “유가가 지금은 100∼110달러 왔다 갔다 하는데 120∼130달러로 간다든지, 여러 가지 종합적인 상황을 보겠다”고 설명했다.

유류세 추가 인하 여지도 열어뒀다. 그는 “유류세도 한꺼번에 다 인하하지 않고 여유분을 남겨놨다”며 “급하면 추가 인하도 할 수 있다”고 말했다.

호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 나프타 수입이 막히자, 수입처를 러시아로 다변화하는 방안도 검토 중이다. 구 부총리는 “나프타로 페트병·쓰레기봉투·라면봉지 등 안 만드는 게 없는데, 무엇보다 물량 확보가 1번”이라며 “(러시아산 나프타 수입을) 지금 검토 중이고 일부 협의도 하고 여러 상황을 알아보고 있는 것으로 안다“고 말했다.

원·달러 환율이 1500원을 넘어선 것을 두고는 “중동에 거의 의존을 많이 하다 보니 한국 경제에 대한 불안감이 시장의 시각에 반영된 것”이라며 “전쟁이 종식된다면 환율이 안정화될 것”이라고 말했다.

부동산 보유세 인상 가능성을 두고는 “공급 확대, 금융 혁신, 자금 유입 억제 등 정책을 우선 추진하고, 그래도 안 되면 최후적으로는 부동산 세제도 판단할 수 있다”고 말했다. 오는 7월 말 발표할 세제 개편안에 보유세 인상 방안을 포함할지를 두고는 “아직은 다양한 의견을 듣고 있어서 결정된 것은 없다”고 선을 그었다.

구 부총리는 지출 구조조정 방안을 두고는 “만성적으로 지속된 조세지출 중 폐지할 것은 폐지하겠다”며 “전수조사를 거쳐 7월 세법 개정안에 안을 마련하겠다”고 말했다.