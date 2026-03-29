서울 양천구가 의류를 재활용해 환경을 보호하고 취약계층의 자립을 지원하는 의류 자원 순환 자활특화사업 ‘순환衣(의) 가치’ 기부 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.

구는 “수도권 생활폐기물 직매립 금지에 대응하기 위해 폐기물 감량과 자원화 대책을 마련하기 위한 조치”라며 “기부받은 의류의 선별·세탁·수선 전 과정을 통해 자활근로자에게 일자리를 제공하기 위해 기획했다”고 설명했다.

상반기 집중 기부 기간은 오는 4월 10일까지다. 구청사와 동 주민센터 등 주요 공공시설에 기부함을 설치해 구민과 직원들의 자발적인 참여를 끌어낼 계획이다.

집중 기부 기간 외에도 ‘우리동네 알뜰가게’ 3개소(신월점·오솔길점·목사랑점)에서 상시 기부가 가능하다. 기부 품목은 재사용이 가능한 의류·가방·신발·식기·완구·소형가전 등이다. 두 박스 이상 다량 기부 시 재활용사업단 차량이 가정을 직접 방문해 수거하는 서비스도 함께 운영한다.

수거된 생활용품은 자활참여자들의 선별과 세탁·수선 등 상품화 과정을 거쳐 ‘우리동네 알뜰가게’ 3개소에서 판매된다. 판매 수익금은 자활참여자들의 자립 기반을 강화하고 일자리 유지에 사용된다.

이기재 양천구청장은 “옷장 속 잠들어 있는 의류가 이웃에게 새로운 희망으로 이어질 수 있도록 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.