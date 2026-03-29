“집에서 TV로 키오스크 연습”···LG전자, 시니어 맞춤 TV 서비스 확대

LG전자는 고령층 맞춤형 TV인 ‘LG 이지 TV’에 키오스크 주문 연습을 할 수 있는 ‘캐어유’ 서비스를 도입했다고 29일 밝혔다.

스마트케어 기업 캐어유와 함께 기획한 이번 서비스는 햄버거 가게, 카페, 푸드코트 등 3가지 키오스크 사용 환경을 실제처럼 구현했다. 예를 들어 햄버거 가게에서 키오스크로 주문하는 상황을 화면에 보여주면서 음식 선택부터 결제까지 직접 체험할 수 있도록 했다.

LG전자는 복잡한 화면 구성과 낯선 결제 절차로 인해 키오스크 이용에 어려움을 겪는다는 시니어 고객들의 목소리에 착안해 이번 서비스를 마련했다고 설명했다. 실제로 보건복지부의 ‘2023년 노인 실태조사’에 따르면 키오스크를 활용해 주문 및 접수를 할 수 있다고 답한 65세 이상 비율은 17.9%에 불과했다.

LG전자는 지난해 9월 시니어 고객에 특화된 LG 이지 TV를 출시했다. 홈 화면과 기능을 단순화하고 리모컨 버튼 크기를 키운 게 특징이다. 카카오와 협업해 TV로 영상 통화, 콘텐츠 전송 등 가족 간 소통과 원격 제어를 지원하는 ‘LG 버디’ 애플리케이션도 탑재했다.

회사는 LG 버디 서비스와 두뇌건강 게임을 이동식 스크린 제품인 ‘LG 스탠바이미 2’에도 적용했다. 두 서비스를 다른 LG 스마트 TV로도 순차적으로 확대 적용할 계획이다.

백선필 LG전자 디스플레이CX담당은 “키오스크 연습과 같은 시니어 고객과 가족들을 위한 서비스를 찾아내고 적용을 넓히는 것처럼 다양한 고객의 라이프스타일에 맞춘 TV 제품과 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.