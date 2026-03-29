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옛 도서관이 복합문화공간으로···대전테미문학관 개관

입력 2026.03.29 11:41

대전 중구 대전테미문학관에서 지난 27일 개관식이 열리고 있다. 대전문화재단 제공

대전 중구 대전테미문학관에서 지난 27일 개관식이 열리고 있다. 대전문화재단 제공

대전의 첫 시립도서관이었던 옛 테미도서관이 복합문화공간으로 새롭게 문을 열었다.

대전문화재단은 중구 대흥동 ‘대전테미문학관’이 지난 27일 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다.

테미문학관은 옛 테미도서관 건물을 리모델링해 만든 복합문화공간이다. 테미도서관은 1979년 대전의 첫 시립도서관으로 조성된 뒤 도서관이 이전하면서 예술가들을 위한 창작 공간 등으로 활용돼 왔다.

대전시와 대전문화재단은 리모델링을 거쳐 이 공간을 도서관과 기록관, 박물관 기능이 결합된 복합문화공간으로 탈바꿈 시켰다. 테미문학관은 1970년대 후반 모더니즘 건축의 특징을 그대로 살린 채 지하 1층, 지상 3층에 연면적 1300㎡ 규모의 공간으로 꾸며졌다.

지하 1층에는 문학카페와 콘서트홀이 자리잡고 있고, 지상 1~2층에는 상설전시실과 기획전시실, 수장고 등이 마련돼 있다. 3층에는 세미나실과 야외 데크 등이 설치돼 있다.

테미문학관은 개관을 기념해 올해 상설전시로 ‘대전문학 아카이브전’을 개최하고, 2층 기획전시실에서는 ‘경계 위의 문장 : 신채호와 백석, 유랑의 기록’ 기획전시를 오는 6월까지 진행한다.

백춘희 대전문화재단 대표는 “원도심에 위치한 대전테미문학관이 옛 도서관의 추억을 담고, 새로운 문학의 미래를 펼치는 공간이 되도록 하겠다”며 “문학의 향기가 가득한 대전의 새로운 명소로 자리잡길 기대한다”고 말했다.

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