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본문 요약

서울 서초구가 오는 30일부터 4월 19일까지 양재천 수변무대 일대에서 '양재천 벚꽃 등 축제'를 연다고 29일 밝혔다.

우선 3일에는 오후 6시 30분부터 양재천 수변무대에서 열리는 개막식으로 축제의 막을 올린다.

개막식에 앞서 청배연희단의 판놀음·사자춤 오프닝 공연이 진행되고, 양재천 일대를 밝히는 점등식이 열린다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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벚꽃 속에서 영화·공연 즐기세요

입력 2026.03.29 12:04

수정 2026.03.29 12:06

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  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서초구 제공.

서초구 제공.

서울 서초구가 오는 30일부터 4월 19일까지 양재천 수변무대 일대(영동1교~영동2교 구간)에서 ‘양재천 벚꽃 등(燈) 축제’를 연다고 29일 밝혔다.

올해로 8회를 맞이한 ‘양재천 벚꽃 등 축제’는 매년 20만명의 국내외 상춘객이 찾는 봄 축제로, 벚꽃과 문화예술이 어우러진 도심형 문화예술 축제로 자리매김하고 있다.

구에 따르면 4월 3일부터 5일까지 3일간은 개막식을 비롯한 주요 공연과 체험 프로그램이 집중되는 메인 기간으로 운영된다. 그 외 기간에는 ‘양재천 예술제’와 ‘봄빛 산책길’ 등 상시 프로그램이 이어진다.

우선 3일에는 오후 6시 30분부터 양재천 수변무대에서 열리는 개막식으로 축제의 막을 올린다. 개막식에 앞서 청배연희단의 판놀음·사자춤 오프닝 공연이 진행되고, 양재천 일대를 밝히는 점등식이 열린다.

4일에는 서초연극협회의 어린이 뮤지컬 ‘우리 동네 전설은’과 함께 프레미에필하모닉(지휘 동준모), 오페라 갈라 콘서트가 펼쳐진다. 5일에는 대중음악과 재즈가 결합한 ‘벚꽃 피크닉 콘서트’가 열리고, 야간에는 벚꽃 아래에서 영화를 감상할 수 있는 ‘야외시네마’가 운영된다.

그 외 ‘벚꽃&인공지능(AI) 스마트 체험존’과 어린이를 위한 ‘벚꽃 미로 놀이터’ 등의 다양한 체험 콘텐츠도 마련했다.

전성수 서초구청장은 “이번 축제가 서초의 문화예술 역량을 보여주는 대표 지역 축제로 자리 잡길 기대한다”며 “많은 분이 양재천의 봄 정취 속에서 행복한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

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