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관악구, 미래세대 위한 ‘기후 성장 학교’ 운영

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본문 요약

서울 관악구가 기후 위기 대응을 위해 지역 아동과 청소년을 대상으로 한 환경교육 프로그램을 시작한다고 29일 밝혔다.

유치원과 어린이집은 동화와 놀이를 통해 기후변화를 익히고, 초등학생은 영상·보드게임 등을 통해 기후 위기의 원인과 해결책을 배운다.

중·고등학생에게는 기후 위기 대응과 에너지 전환에 대해 학습하는 탄소중립 교육을 비롯해 환경 분야 유망 직종을 탐색하는 '미래를 위한 그린잡' 프로그램이 진행된다.

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관악구, 미래세대 위한 ‘기후 성장 학교’ 운영

입력 2026.03.29 12:05

  • 김은성 기자

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관악구 제공.

관악구 제공.

서울 관악구가 기후 위기 대응을 위해 지역 아동과 청소년을 대상으로 한 환경교육 프로그램을 시작한다고 29일 밝혔다.

구는 오는 4월부터 11월까지 관내 어린이집과 유치원, 초·중·고등학교를 대상으로 생애주기별 맞춤형 환경교육인 ‘관악 기후 성장 학교’를 운영한다.

교육은 전문 강사가 교육 현장을 직접 방문해 진행한다. 이론 전달을 넘어 활동 중심의 수업을 진행하며 학생들이 환경 문제를 보다 쉽게 이해하고 일상 속 실천 방법을 익히도록 돕는다.

연령대별 세부 프로그램도 마련했다. 유치원과 어린이집은 동화와 놀이를 통해 기후변화를 익히고, 초등학생은 영상·보드게임 등을 통해 기후 위기의 원인과 해결책을 배운다.

중·고등학생에게는 기후 위기 대응과 에너지 전환에 대해 학습하는 탄소중립 교육을 비롯해 환경 분야 유망 직종을 탐색하는 ‘미래를 위한 그린잡(Green Job)’ 프로그램이 진행된다.

자원 순환 실천 교육도 강화한다. 분리배출 실습과 업사이클링 체험을 포함한 ‘자원순환 실천교실’을 병행해 학생들이 자원 절약의 중요성을 몸소 체감할 수 있도록 했다.

박준희 구청장은 “학생들이 환경 문제를 공감하고 생활 속에서 작은 변화를 끌어낼 수 있도록 체계적인 환경 교육 체계를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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