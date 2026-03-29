“헤어디자이너도 근로자”…대법원 이어 노동위원회도 인정

미용실 인턴 “4대보험 요구했다 잘려” 구제신청 디자이너들 “우린 프리랜서” 미용실 옹호했지만 노동위원회, 제3자인 헤어디자이너 근로자로 인정

대법원에 이어 지방노동위원회에서도 헤어디자이너를 근로자로 인정한다는 판정이 나왔다. ‘사업장 쪼개기’로 근로기준법 적용을 피하고, 프리랜서로 위장해 4대보험 가입을 하지 않은 관행에 제동이 걸린 것이다.

29일 노동계에 따르면 충남지방노동위원회는 지난달 23일 인턴 A씨가 미용실을 상대로 낸 부당해고 구제신청 사건에서 “헤어디자이너는 독립사업자가 아니라 근로기준법상 근로자로 보는 것이 타당하다”고 판단하고, A씨에 대한 부당해고도 인정했다. 당사자가 아닌 제3자인 헤어디자이너들의 근로자성까지 인정한 것이다.

이번 사건은 인턴(스탭)이 제기한 부당해고 구제신청에서 시작됐다. A씨는 2024년 10월 천안 소재 미용실에서 인턴으로 일하다가 4대보험 가입을 요구한 뒤 해고됐다며 구제를 신청했다.

이 사건은 사업장 규모가 쟁점이 됐다. 미용실은 당초 두 지점을 각각 다른 명의로 사업자등록해 5인 미만 사업장이라고 주장했다. 근로기준법상 상시근로자가 5인 미만이면 해고 제한 규정이 적용되지 않는다. 그러나 노동위는 두 지점의 인턴과 헤어디자이너를 합산하면 상시 5명 이상 사업장에 해당한다고 판단했다. 인턴들이 두 지점을 오가며 근무했고, 채용과 운영을 사실상 한 사람이 총괄했으며, 교육과 회식 등도 함께 이뤄진 점을 근거로 들었다.

미용실은 두 사업장이 실질적으로 하나의 사업장이라는 점이 드러나자 관련 주장을 철회하고, 대신 헤어디자이너를 근로자 수 산정에서 제외해야 한다고 주장했다. 인턴이 근로자라는 점은 인정하면서도, 헤어디자이너들과 ‘프리랜서 계약’을 맺었기 때문에 두 지점을 하나로 봐도 5인 미만 사업장이라는 논리였다. 이 과정에서 헤어디자이너들은 자신이 ‘근로자가 아니라 프리랜서’라며 증명서도 제출했다.

하지만 노동위는 디자이너가 시술 가격을 직접 정할 수 없고, 인턴 채용과 배치도 원장이 결정하며, 수익 배분 비율 역시 사용자가 정한다는 점에서 사실상 사용자 지휘·감독 아래 일하는 근로자라고 판단했다.

해고 역시 위법하다고 판단했다. A씨가 사직 의사를 밝혔다가 3일 만에 철회했는데도 한 달 뒤 사용자 측이 구두로 “그만 나오라”고 통보한 것은 해고에 해당한다는 것이다. 노동위는 근로기준법에 따라 해고를 서면으로 통지하지 않은 점을 문제 삼아, 해고 사유의 정당성 여부를 따질 필요 없이 부당해고로 판단했다.

이번 사건은 근로자를 개인사업자로 위장하는 ‘가짜 3.3’과 ‘사업장 쪼개기’가 동시에 문제가 된 사례다. 5인 미만 사업장으로 위장하면 연차휴가, 연장·야간수당, 해고 제한 규정을 피할 수 있고, 프리랜서로 분류하면 4대보험 부담도 줄일 수 있다. 이번 판정으로 미용업계 종사자들이 연차휴가, 주휴수당, 퇴직금 등 권리를 주장할 길이 열렸다는 평가가 나온다.

앞서 대법원도 지난해 2월 기본급 없이 100% 인센티브로 보수를 받던 헤어디자이너를 근로자로 인정한 바 있다. 이에 따라 퇴직금을 지급하지 않은 사업주에게 형사 책임까지 인정됐다.

한정애 충남노동권익센터 센터장은 “가짜 3.3과 사업장 쪼개기는 노동시장과 미용업계에 만연한 관행이었다”며 “이번 판정으로 디자이너와 인턴의 노동자성이 인정되고, 이러한 위법 행위에 제동이 걸렸다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.