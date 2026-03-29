제주4·3 진실 바로 세운다···왜곡 논란 비석 옆 객관적 사실 담은 안내판 설치

함병선 공적비·군경 공적비 4·3평화공원으로 이설 진상조사보고서 기반 안내판 설치··· 역사 바로잡기 두번째

제주도가 4·3 역사의 진실을 바로 전달하기 위해 역사 왜곡 논란이 제기된 비석들을 4·3평화공원으로 이설하고, 그 곁에 객관적 사실을 담은 안내판을 나란히 세웠다.

제주도와 제주4･3평화재단, 제주4･3희생자유족회는 지난 28일 제주 4･3평화공원으로 함병선 장군비와 군경 공적비･충혼비를 4·3평화공원으로 옮기고, 비석 옆에 ‘바로 세운 진실’ 안내판을 설치했다고 29일 밝혔다.

이번 조치는 역사의 진실을 바로 세운다는 취지 아래 제주4·3진상조사보고서 내용을 근거로 안내판을 설치한 것이다. 지난해 12월 박진경 추도비 옆에 첫 번째 안내판을 설치한 데 이은 두 번째 조치다.

도는 ‘4·3역사 왜곡 대응 자문단’ 논의와 관계기관 협의를 거쳐 이설을 결정했다고 설명했다.

함병선 공적비는 1949년 6월 ‘제주도치안수습대책위원회 남제주군지회’ 명의로 세워져 오등동 특수전사령부 훈련장 내에 있었다.

하지만 정부가 발간한 진상조사보고서에 따르면 함병선은 제2연대장으로 부임 후 1949년 1월 조천면 북촌리 주민 400명가량의 집단 학살을 주도했으며, 두 차례 군법회의 최고지휘관으로서 재판 절차 없이 수많은 민간인을 처벌했다. 도는 이같은 역사적 사실을 공적비 바로 옆 안내판에 적시했다.

제주지방기상청 부지에 방치돼 있던 군경 공적비와 충혼비도 함께 이설됐다. 1949년 8월 세워진 공적비는 제2연대 장병과 경찰대원, 대한청년단, 민보단의 활동 성과를 기리는 내용이다. 이듬해 건립된 충혼비는 군경과 우익단체 희생자 860여 명을 추모하는 비석이다.

김창범 4·3희생자유족회장은 “함병선 공적비를 4·3평화공원으로 옮긴 것은 그를 기리기 위한 것이 결코 아니라 그의 죄상을 역사의 심판대 위에 올려 살아있는 ‘죄의 기록’으로서 후대에 준엄한 교훈을 남기기 위한 것”이라고 말했다.

도는 앞으로도 자문단, 관계기관 협의를 거쳐 경찰지서 옛터 표지석 등 4·3 역사 왜곡 논란 시설물에 대한 안내판 설치 또는 이설을 순차적으로 추진할 계획이다.