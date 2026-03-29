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AI 통합민원플랫폼 구축·오프라인 민원매니저 도입···원스톱 행정서비스 추진단 출범

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본문 요약

인공지능 기술로 모든 민원을 한곳에서 처리하는 'AI 통합민원플랫폼'이 구축된다.

추진단은 플랫폼을 우선 '정부24'와 국민신문고 등 국민이 자주 찾는 주요 민원 서비스부터 연계하고, 전 부처의 주요 시스템으로 확대할 방침이다.

오프라인 현장에는 민원인의 복합민원 처리를 도울 '민원 매니저' 제도가 신설된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI 통합민원플랫폼 구축·오프라인 민원매니저 도입···원스톱 행정서비스 추진단 출범

입력 2026.03.29 13:21

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AI 통합민원플랫폼 구축·오프라인 민원매니저 도입···원스톱 행정서비스 추진단 출범

인공지능(AI) 기술로 모든 민원을 한곳에서 처리하는 ‘AI 통합민원플랫폼’이 구축된다.

행정안전부는 오는 30일 출범 예정인 ‘원스톱 행정서비스 추진단’을 통해 ‘AI 통합민원플랫폼’을 구축하고, ‘민원 매니저’ 제도를 도입한다고 29일 밝혔다.

행안부 소속의 추진단은 기획총괄과, 과제발굴과 등 2개 과로 구성된다. 민원인 입장에서 시간이 오래 걸리고 복잡한 복합민원이 많은 농림축산식품부, 보건복지부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 국세청 등 관계 부처와 함께 지방정부도 참여한다.

추진단이 구축하는 ‘AI 통합민원플랫폼’은 AI가 민원인 요구사항을 맞춤형으로 파악해 즉시 해결책을 알려주거나 연관 시스템을 연계한다. 이를 통해 민원인은 여기저기 다닐 필요 없이 한 곳에서 모든 민원을 처리할 수 있게 된다. 추진단은 플랫폼을 우선 ‘정부24’와 국민신문고 등 국민이 자주 찾는 주요 민원 서비스부터 연계하고, 전 부처의 주요 시스템으로 확대할 방침이다.

오프라인 현장에는 민원인의 복합민원 처리를 도울 ‘민원 매니저’ 제도가 신설된다. 민원 매니저는 각 부서에 흩어진 인허가 업무를 종합적으로 조정하는 ‘민원 프로젝트 매니저’ 역할을 수행한다.

이들은 부서 내 조정 및 전체 처리 기간 단축, 민원인에게 진행 상황 공유 및 결과 안내, 기관 간 협조 시 대표성 부여 등 민원 접수부터 완료까지 전 과정을 주도적으로 이끈다.

민원 매니저는 우선 22개 시·군·구에서 시범 운영된다. 각 기관은 지역 특성에 맞춰 대규모 건축개발 사업, 기업 지원, 에너지 환경 및 복지 분야 등에 2∼5명 규모의 민원 매니저를 지정해 운영할 계획이다.

추진단은 정부24 배너를 통해 원스톱 행정서비스 확산과 제출서류 간소화 확대를 위한 대국민 설문조사를 실시한다. 그동안 민원 처리 과정에서 겪은 불편 사항이나 개선 의견을 참여자 중 100명을 추첨해 소정의 상품도 지급한다.

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