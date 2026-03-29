창원NC파크 사고 1주기…시·구단·팬 한마음 추모

‘창원NC파크 관중 사상’ 사건 1년을 맞아 경남 창원시와 산하기관 창원시설공단이 29일 창원NC파크 ‘화합의 탑’ 일원에서 희생자 추모 행사를 열었다.

이날 열린 1주기 추모식에는 장금용 창원시장 권한대행과 유가족을 비롯해 시민과 야구팬이 참석했다.

행사는 국민의례, 애도 묵념, 추모사, 유가족 편지 낭독, 헌화 및 분향 순으로 엄숙하게 진행됐다.

장 권한대행은 추모사에서 “그날의 아픔은 우리 모두에게 깊은 슬픔이자, 무거운 책임감과 뼈아픈 성찰을 요구하는 과제를 남겼다”며 “다시는 이런 비극이 되풀이되지 않도록 공공시설물에 대한 안전 관리 체계를 더욱 강화하고, 유지관리에도 한 치의 소홀함이 없게 하겠다”고 말했다.

이어 진행자가 고인을 그리워하는 유가족의 편지를 대독했다. 분향소 옆 추모 벽에는 ‘더 이상 아픔이 없기를 기도합니다’ ‘고인의 명복을 빕니다’ 등 시민들의 마음이 담긴 포스트잇 메모 수십 개가 붙어 있었다.

행사장 안팎으로는 야구팬들의 추모 발길도 이어졌다. 시는 이날 오후 5시 30분까지 추모 공간을 개방한다.

구단도 애도를 표했다. NC다이노스 이진만 대표, 임선남 단장, 이호준 감독, 주장 박민우와 직원들은 사고 지점인 4번 게이트 3루 내야 부근에서 묵념과 헌화를 하며 희생자의 명복을 빌었다.

시는 지난 23일부터 오는 31일까지 시청사와 창원NC파크에 추모 현수막을 게시하고, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 온라인 추모 공간도 함께 운영하고 있다.

지난해 3월 29일 경기 도중 3루 쪽 매점 외벽에 설치된 구조물(루버)이 떨어져 관중 3명이 다치는 사고가 발생했다. 이 중 20대 관중 1명이 치료를 받다가 이틀 만에 숨졌다.