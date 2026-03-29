최근 6개월간 공동주택 하자 판정 1위 순영종합건설

최근 6개월간 공동주택 하자 판정을 가장 많이 받은 건설사는 순영종합건설로 집계됐다.

국토교통부는 2026년 상반기 하자 판정 결과 상위 건설사 명단과 공동주택 하자·접수 처리 현황을 29일 공개했다.

최근 6개월(2025년 9월~2026년 2월) 기준으로 하자심사분쟁조정위원회(하심위) 하자 판정 건수 상위 5개 기업은 순영종합건설(249건), 신동아건설(120건), 빌텍종합건설(66건), 라인(56건), 에스지건설(55건) 등이었다. 지난해 시공능력평가 10위권 업체 중에는 대우건설(17건)이 상위 20개사에 포함됐다.

최근 5년(2021년 3월∼2026년 2월) 누계 기준으로도 순영종합건설(383건)의 하자 판정이 가장 많았다. 대명종합건설(318건), 에스엠상선(311건), 제일건설(299건), 대우건설(293건) 등이 뒤를 이었다. 이 기간 시공능력평가 10위권 건설사로는 대우건설 외에 현대엔지니어링(252건), GS건설(237건), 현대건설(214건), 롯데건설(155건) 등이 상위 20개사에 들었다.

국토부는 “1차 발표(2023년 9월)부터 유사했던 상위 건설사 순위가 대형 건설사의 세부 하자 수 감소에 따라 이번 발표에서 크게 변동된 것으로 나타났다”며 “3차 발표(2024년 10월) 이후부터 전체 하자 건수가 지속해서 감소하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “이는 주기적인 명단 공개에 따라 품질 관리가 강화되고, 하자 보수를 조속하게 처리한 결과에 따른 것으로 판단된다”고 덧붙였다.

하자판정 비율을 기준으로는 최근 6개월간 빌텍종합건설(244.4%), 정우종합건설(166.7%), 순영종합건설(149.1%), 정문건설(100%), 엘로이종합건설(40.4%) 등이 상위권에 올랐다. 하자판정 비율은 하자 판정을 받은 단지의 전체 공급 세대수 대비 세부 하자판정 건수를 뜻한다.

국토부는 하심위가 2021년부터 올해 2월까지 총 1만911건의 하자 신청을 받아 심사 결과, 7448건(68.3%)이 최종 하자로 판정받았다고 밝혔다. 하자의 주요 유형을 살펴보면 기능 불량(18%), 들뜸 및 탈락(15.1%), 균열(11.1%), 결로(9.9%), 누수(7.6%), 오염 및 변색(6.8%) 순으로 빈번했다.

국토부는 2023년 9월부터 6개월 단위로 하자판정 상위기업 명단을 공개해왔고 이번이 6차 공개다. 하심위는 현재 입주자가 하자보수 이행 결과를 더 쉽게 확인할 수 있도록 알림·확인 절차를 개선하고 있다. 올해 하반기부터는 하자 판정 결과 상위 건설사 명단을 홈페이지에 공개할 예정이다.