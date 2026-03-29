‘김미영 팀장’ 아닌 ‘이 실장’···연이자율 6800% ‘돌림 대출 유도’ 경보발령

6개월간 ‘이 실장’ 불법 사금융 신고 62건 접수 금감원 “다른 연락처로 유도하면 의심해야”

최근 지병으로 건강이 나빠진 A씨는 생활비를 구하려고 한 대출 중개 사이트에 접속해 대부업체를 알아봤다. A씨는 정식 등록된 대부업체라고 표시된 B사의 유선 번호로 전화해 상담을 요청했다. 그러나 상대는 “통신 상태가 좋지 않으니 휴대전화로 연락하라”며 개인 번호를 알려줬다.

이는 ‘이 실장’이라고 불리는 불법 사금융업자 전화번호였다.

‘이 실장’은 합법 대부업체라면서 A씨에게 고금리 대출을 유도했다. 대출금 100만원의 일부(20만~30만원)는 의도적으로 다른 업자에게 빌리도록 하는 이른바 ‘돌림 대출’ 수법으로 A씨를 옭아맸다. 이 실장은 또 A씨가 제때 상환하지 못하자 비상연락망 명목으로 확보해둔 지인과 가족 연락처로 불법 추심 문자를 보내며 압박했다.

금융감독원은 29일 “온라인 불법 사금융업자 ‘이 실장’에 대한 신고가 급증해 소비자경보(경고)를 발령한다”면서 최근 범죄 수법과 유의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 지난해 9월부터 올해 2월까지 불법 사금융 피해 신고 센터에 ‘이 실장’ 관련 신고가 62건 접수됐다.

피해자 상당수는 A씨처럼 정식 등록된 대부업체로 연락했지만 미리 섭외된 중개업자가 피해자를 이 실장에게 연결하면서 꾐에 빠진 것으로 파악됐다. 피해자의 72.6%(45명)가 20~30대 청년으로 평균 대출금은 100만원, 연 이자율은 6800%에 달했다.

‘이 실장’은 30만원 대출 후 6일 뒤 55만원을 상환하는 이른바 ‘30·55’ 같은 초단기·초고금리 소액대출을 주로 취급했으며, 추적이 어려운 텔레그램과 대포폰을 이용해 불법 추심을 일삼은 것으로 파악됐다. 금감원은 이 실장 관련 증빙자료가 확보된 사안부터 수사 의뢰하는 등 후속 조치를 하고 있다.

금감원은 “등록 대부업체로 연락했음에도 통화 품질 불량이나 신용 점수 미달 등을 이유로 다른 연락을 유도하면 불법 사금융일 수 있으니 항상 의심해야 한다”고 주의를 당부했다.

그러면서 “자필 차용증 인증 사진이나 가족과 지인 연락처를 요구하면 절대 주지 말고 즉시 대출을 중단해야 한다”며 “원스톱 종합·전담 지원시스템을 활용하면 신속하게 피해를 구제받을 수 있다”고 강조했다.

한편 지난해 금감원이 운영하는 불법 사금융 피해 신고 센터에 접수된 신고 건수는 1만7538건으로 전년(1만5397건)보다 13.9% 증가했다.