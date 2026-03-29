‘세계 3위’ 인천공항을 빛낸 사람들은?

고객경험 등 우수 사업자 20곳 시상 25년간 자원봉사 활동 장종예씨 ‘친절왕’ 제10회 인천에어포트 어워즈 시상식 개최

지난해 국제여객 7407만명에 화물 295만 t를 기록하면서 세계 3위 공항으로 도약한 인천공항을 빛낸 상주기관과 기업·상주직원들이 ‘인천공항상’를 받았다.

인천국제공항공사는 지난 27일 ‘제10회 인천에어포트 어워즈(ICN Awards)’시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.

인천에어포트 어워즈는 인천공항 운영과 서비스 향상을 위해 노력한 상주기관과 기업·상주직원을 선정해 시상하는 행사로, 우수사업자와 친절왕 등 2개 부문으로 나눠 진행된다.

우수사업자는 서비스 만족도, 고객경험 개선 노력, 안전관리 수준 등을 종합적으로 평가해 7개 분야에서 20개사가 선정됐다.

고객경험 대상에는 대규모 항공편 결항 때 출국 취소 후 재입국하는 ‘역사열’ 절차 간소화로 여객 편의를 높인 인천공항 항공사운영위원회가 선정됐다.

고객경험 최우수상에는 가족친화 심사대와 42개국 외국인 대상 자동심사등록센터를 운영한 법무부 인천공항 출입국·외국인청이 수상했다.

고객경험 우수상은 인천공항 제2 자회사인 인천공항운영서비스가 받았다.

화물항공 분야는 티웨이항공, 에어프레미아, 물류기업은 케이더블유이코리아, 페더럴익스프레스코리아, 상업시설은 SK네트웍스, 워커힐, 프라임약국, KB국민은행, 현대면세점, 시티플러스 등이다.

버스운송 분야는 경원여객자동차, 호남고속, 한국도심공항, 지상조업은 대한항공씨앤디서비스, 제이에이에스, 문화예술은 예술경영지원센터, 한국관광공사, 국가유산진흥원 등이다.

인천공항 친절왕에는 장종예씨 등 10명이 선정됐다. 장씨는 인천공항 개항때부터 25년간 인천공항 자원봉사단으로 활동하고 있으며, 지난해에는 외국인 여객이 의식을 잃고 쓰러진 긴급 상황에서도 고객의 안정을 최우선으로 고려해 침착하고 신속하게 대처한 점을 인정받았다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “인천공항이 개항 25주년만에 국제여객과 화물, 인프라 분야에서 세계 3위 공항으로 도약할 수 있었던 것은 9만여 상주직원이 합심해 안정적인 공항 서비스를 제공했기 때문”이라며 “앞으로도 편리하고 수준 높은 서비스로 세계 표준을 이끌어나가겠다”고 말했다.