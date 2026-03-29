오늘의인사-국무조정실, 인사혁신처, 법무부, 산통부, 한겨례 외

*국무조정실은 29일자, 한겨레신문사는 28일자, 나머지 기관은 27일자

■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 승진 △성과관리정책관 양지연 △교육문화성평등정책관 최진영 △미세먼지개선기획단 부단장 김명신 △청년정책협력관 방진아 △농림국토해양정책관 박영두 △개발협력지원국장 김종진 △민정민원비서관 이용주 △디지털소통비서관 이순아 ◇과장급 전보 △기획총괄과장 이병호 △의정과장 성현국 △사회정책총괄과장 한동희 △인사과장 이헌우

■기획예산처 ◇과장급 △장관비서관 강준모 △열린재정정보과장 문진주

■인사혁신처 ◇서기관(4급) 승진 △차장실 김서전 △인사조직과 이희경 △인재채용국 인재정책과 김영준 △인재채용국 인재정책과 이은주 △인사혁신국 인사혁신기획과 이효민 △인사혁신국 개방교류과 김은진 △인사관리국 급여정책과 박희준 △인사관리국 성과평가과 강명원 △윤리복무국 복무과 최원경 △윤리복무국 윤리정책과 최정운

■식품의약품안전처 ◇승진 △식품안전정책국 식품기준기획관 문귀임

■금융위원회 ◇고위공무원 전보 △자본시장국장 변제호

■외교부 △외교전략정보본부 외교정보기획국장 김민선 △국립외교원 기획부장 조계연 △영사안전국 해외안전기획관 조주성

■통일부 ◇과장급 신규임용 △국립평화통일민주교육원 미래세대교육과장 홍승표 ◇과장급 전보 △평화교류실 인도지원과장 이효정 △국립평화통일민주교육원 스마트교육팀장 박소영

■법무부 ◇서기관 승진 △인천공항출입국·외국인청 총무과장 황민하 △서울출입국·외국인청 총무과장 배창준 △서울출입국·외국인청 이민특수조사대장 임연주 △인천출입국·외국인청 관리과장 권옥례 △법무부 유심희 ◇서기관 전보 △인천공항출입국·외국인청 심사2국장 임용성 △양주출입국·외국인사무소장 유현송 △창원출입국·외국인사무소장 김종무 △출입국·외국인지원센터장 김영오 ◇보호기관 승진 △서울소년원장 송중일 △서울보호관찰심사위원회 상임위원 염정훈 △부산보호관찰심사위원회 상임위원 문희갑

■산업통상부 ◇서기관 승진 △기획재정담당관실 이재형 △산업정책과 이수창 △자동차과(미래모빌리티팀) 김웅수 △산업기술정책과 정상봉 △산업기술시장과 조은형 △산업인공지능정책과 허유석 △화학산업과 하원석 △무역안보정책과 김지연 △통상정책총괄과 이재익 △통상협정협상총괄과 박희경 △무역진흥과 유강열 △무역구제정책과 백숙자 △홍보담당관실 박재형 △운영지원과 박태규 △기획재정담당관실 노형철 △산업환경과 유상열 △첨단민군협력과 민승기 △산업기술정책과 한해원 △반도체과 한진영 △자원안보정책과 신승일 △광물자원팀 박광일 △통상정책총괄과 김상연 △통상협력총괄과 문성용 △무역정책과 홍경태 △투자정책과 이혜숙

■국토교통부 ◇국장급 승진 △정책기획관 이주열 △주택정비정책관 윤영중 ◇과장급 전보 △재정담당관 허경민

■해양수산부 ◇국장급 승진 △정책기획관 이상호 ◇과장급 전보 △항만정책과장 김규섭 △항만연안재생과장 김건의 △부산항북항통합개발추진단장 황상호

■기상청 ◇고위공무원단 승진 △지진화산국장 김성진

■한겨레신문사 △대표이사 사장 박찬수 △전무이사 권태호 △상무이사 김경화 △상무이사 유상진 △이사 류이근 △감사 정남구 △고문 최우성 △상담역 김영희 △상담역 안재승 △사외이사 권오용 △사외이사 김경달 △사외이사 김유경 △사외이사 이인우 △사외이사 임성택 △사외이사 제정임

■OCI그룹 ◇부회장 승진 △OCI홀딩스 최고경영자(CEO) 김유신 ◇사장 승진 △OCI홀딩스 최고운영책임자(COO) 대표이사·OCI주식회사 경영관리본부장 이수미 ◇선임 △OCI홀딩스 이사회의장 김택중 ◇전보 △OCI 솔루션사업부 이정재 상무보 △OCI 중앙연구소 고기능소재 연구실 최석경 연구위원 △OCI 중앙연구소 차세대소재 연구실 강병창 연구위원 △OCI 중앙연구소 반도체소재 연구실 이주원 연구위원 △OCI 중앙연구소 R&D인프라부 김기섭 상무 △OCI SE 이은재 상무