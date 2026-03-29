주요 은행 주담대 고정금리 7% 넘어…3년5개월만 최고

주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리가 중동 전쟁 여파로 7%를 넘어서면서 ‘영끌(영혼까지 끌어모아 주택 구입)족’을 비롯한 차주들의 이자 부담이 커지고 있다.

29일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 27일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410~7.010%로 집계됐다. 이들 은행의 고정금리 상단이 7%를 웃돈 것은 지난 2022년 10월 이후 3년 5개월 만에 처음이다.

지난해 12월 말(연 3.930~6.230%)과 비교하면 올해 들어서만 상단과 하단이 각 0.780%포인트, 0.480%포인트 올랐다. 이는 고정금리 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 같은 기간 3.499%에서 4.119%로 0.670%포인트 치솟은 데 따른 것이다.

대출금리 지표인 시장금리는 미국·이란 전쟁에 따른 물가 상승(인플레이션) 우려로 국내외 중앙은행의 기준금리 인하 기대가 축소하면서 빠르게 오르고 있다.

이 여파로 1년 만기 기준 신용대출 금리(1등급·연 3.850~5.530%)도 지난해 말과 비교해 상단이 0.170%포인트 상승했다. 신규 코픽스 기준 주담대 변동금리(연 3.610~6.010%) 상단도 같은 기간 0.140%포인트 높아졌다.

금융시장은 이미 주요국 중앙은행들이 중동 사태 장기화에 따른 물가 상승에 대응하려고 기준금리 인상에 나설 가능성을 반영하고 있다. 이에 따라 시장금리가 상방 압력을 받으면서 대출금리가 오르는 흐름이 당분간 계속될 것이란 분석이 나온다.