국민의힘 이정현 “가장 어려운 곳에서 역할 할 것”…전남·광주 시장 출마?

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 29일 “공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 저의 역할을 하겠다”고 밝혔다. 6·3 지방선거 국민의힘 전남·광주 통합 특별시장 출마 희망자가 없는 상황에서 해당 지역의 출마를 시사한 것으로 풀이된다.

이 위원장은 이날 페이스북에 “정치는 책임이다. 어려운 길이 있다면 누군가는 먼저 그 길로 가야 한다”며 “쉬운 길이 아니라 가장 힘든 곳에서, 아무도 가지 않으려는 곳에서 또 다른 역할을 할 생각”이라고 적었다.

이 위원장은 “지역에 따라 기대거나 포기하는 정치로는 더이상 국민의 선택을 받을 수 없다”며 “험지라고 물러서고 포기하지 말고 누군가는 앞장서야 한다. 저부터 그 역할을 하겠다”고 했다.

이는 전남·광주 통합 특별시장 출마를 시사한 것으로 풀이된다.

중앙선거관리위원회 제9회 전국동시지방선거 예비후보자 명부에 따르면 현재 국민의힘에서 해당 지역 출마 희망자는 없는 상태다. 더불어민주당에서는 김영록전남지사·강기정 광주시장, 진보당에서는 이종욱 민주노총 광주본부장, 정의당에서는 강은미 전 의원이 등록했다.

이 위원장은 전남 곡성 출신으로 19·20대 총선 당시 전남 순천 지역에서 당선됐다. 지난 2월에는 당의 광주·전남미래산업전략특별위원회 위원장으로 임명됐다.

이 위원장은 기자와의 통화에서 이 글을 적은 취지에 대해 “당의 선배로서 어렵고 힘들 때 당선 가능성이 없어서 아무도 안 나서려는 지역에서 역할을 하겠다는 의미, 남한테 내가 희생과 헌신을 요구했으면 나 또한 그렇게 해야 한다는 의미다”라며 “앞으로 점차 마무리해가면서 실행에 옮길 것”이라 말했다.