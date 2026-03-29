신세계백화점 ‘시코르 AK수원점’ 그랜드 오픈

프리미엄 뷰티 편집숍 ‘시코르(CHICOR)’의 핵심 상권 공략이 가속화하고 있다.

신세계백화점은 서울 강남역점·명동점·홍대점에 이어 경기 남부 핵심 상권인 수원역에 ‘시코르 AK수원점’을 연다고 29일 밝혔다.

새로 선보이는 이 매장은 하루 평균 유동 인구가 30만명이 넘는 경기 남부 최대 핵심 상권에 위치했다. ‘K-뷰티부터 글로벌 럭셔리 뷰티까지 큐레이션한 뷰티 전문 스토어’를 콘셉트로 매장을 꾸몄으며 기존 20~30대 고객에게 호응이 높은 ‘립앤치크바(Lip&Cheek Bar)’를 전진 배치해 체험형 매장을 강조했다.

특히 시코르 AK수원점은 K-뷰티 브랜드와 글로벌 럭셔리 브랜드를 아우르는 ‘하이브리드 큐레이션’으로 차별화했다. MZ세대가 선호하는 트렌디한 K-뷰티 브랜드를 중점 소개해 ‘지금 가장 인기 있는 브랜드’를 한눈에 경험할 수 있도록 했다.

대표적으로 메이크업은 나스(NARS)·헤라(HERA)·아워글래스(HOURGLASS)·정샘물·엔트로피를, 스킨케어는 달바·피토메르·에스테덤·세포랩을, 헤어·바디는 르네휘테르·쿠오카·헉슬리 등 브랜드를 만나볼 수 있다.

신세계백화점은 앞으로 핵심 상권 중심 출점 전략을 통해 시코르를 ‘K-뷰티를 대표하는 플랫폼’으로 육성한다는 계획이다. K-뷰티 브랜드와 체험형 콘텐츠를 앞세운 명동, 홍대점의 경우 전체 매출 가운데 외국인이 70% 이상을 차지하고 있어서다.

신세계백화점 관계자는 “시코르 AK수원점은 지난해 오픈한 강남역점, 명동점, 홍대점 등 핵심 상권을 중심으로 신규 출점의 성공을 이어가는 매장”이라며 “K-뷰티와 글로벌 럭셔리 뷰티를 아우르는 차별화 경쟁력과 주요 핵심 상권에 맞춘 매장 확장으로 대한민국 대표 뷰티 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편 시코르 AK수원점은 오픈을 기념해 다양한 프로모션을 펼친다. 시코르 통합회원 신규 가입 고객에게 AK수원점에서 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 증정하고 매장에서 3만·7만원 이상 구매 시 각각 3000원, 1만원 할인 혜택을 제공한다. 또 선착순으로 전 구매 고객 대상 마스크팩을 증정하는 등 사은 혜택도 준다.