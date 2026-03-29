‘스타트업 원스톱 창업’ 상담 7600건 돌파…온라인 센터도 문 연다

예비 창업자 A씨는 사업 아이템의 타당성과 창업 준비 방향에 대한 고민이 컸다. 하지만 대기업 입점 및 해외 수출 경험을 보유한 선배 창업가 B씨의 도움으로 초기 창업전략을 구체화하고 사업검증 방향을 정했고 창업을 본격화하고 있다.

초기 창업기업인 C사는 PoC(기술검증) 이후 유료 전환을 앞두고 가격 정책과 마케팅 전략 수립에 어려움을 겪었다. 그러나 기아자동차, 삼성전자 등 대기업 출신 퇴직자 D씨가 제안한 가격구조 정립, 핵심 고객 설정 등으로 사업 수익화 전략을 구체화했다.

중소벤처기업부가 예비 창업자와 창업기업을 돕는 ‘스타트업 원스톱 지원센터’의 성과에 힘입어 온라인 상담 센터의 문을 연다.

중기부에 따르면 오는 30일 선보이는 온라인 센터는 지난해 12월 전국 17개 창조경제혁신센터에 설치된 오프라인 센터에 이은 디지털 기반 상담 창구다.

온라인 센터 개소로 스타트업은 시간과 장소 제약 없이 고민을 상담하고 지원 정보를 제공받을 수 있게 됐다.

온라인 센터에서는 법률과 세무·회계, 투자 유치, 마케팅, 해외 진출 등 9개 분야의 전문가 2000여명이 창업 기업의 수요에 맞게 상담을 해준다.

중기부는 일반 상담의 경우 평균 3일 내외로 답변을 제공해 창업기업의 고민을 보다 신속히 해소할 수 있도록 지원할 예정이다.

법률 검토나 심화 자문이 필요한 경우에는 기업당 연간 300만원 한도 내에서 전문가 자문 비용도 지원한다.

또 온라인 센터를 ‘모두의 창업 플랫폼’과 연계해 창업 도전자가 보다 편리하게 전문 상담을 받을 수 있도록 할 계획이다.

앞서 지난해 출범한 오프라인 스타트업 원스톱 지원센터에는 지난 4개월간 모두 7600여건의 애로 사항이 접수됐으며 이 중 93%가 상담 당일 즉시 해결됐다.

전체 상담 이용자의 86.6%는 예비 창업자와 창업 3년 이하의 초기기업이었으며 주요 상담 분야는 사업화 지원사업과 정책자금·금융지원, 투자 연계, 창업 절차·제도 문의 등이었다.

현장 경험이 풍부한 대기업 퇴직자 및 선배 창업가들의 경영 전략, 투자 준비, 사업 운영 전반의 실질적인 멘토링 사례 등 민간 중심 지원 체계의 가능성이 확인된 셈이다.

중기부 관계자는 “원스톱 지원센터는 창업자가 여러 기관을 찾아다니지 않아도 되는 정책 접근 방식의 전환”이라며 “앞으로 창업자의 아이디어 발굴부터 성장·도약까지 전 과정을 연결하는 통합 지원체계를 구축해 대한민국 창업 생태계의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.