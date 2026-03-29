4월1일부터 세계국채지수 편입 시작…한국에 구원투수 될까

4월부터 한국 국채가 세계국채지수(WGBI)에 편입되면서 미국과 이란 간 전쟁으로 위축된 국내 채권·외환시장에 ‘구원투수’ 역할을 할지 주목된다. 시장에선 대체로 외국 기관 투자자들의 자금이 들어와 한국 국채 수요가 늘면 금리 하락과 환율 안정 효과를 기대할 수 있다고 보고 있다. 다만 중동 전쟁 여파가 더 크기 때문에 효과가 제한적일 것이라는 반론도 나온다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 29일 KBS <일요진단 라이브>에 출연해 “4월1일 한국 국채가 세계국채지수(WGBI)에 편입되면 한국 경제에는 상당히 좋은 영향을 가져올 것”이라고 밝혔다.

WGBI는 영국 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 산출하는 대표적인 선진국 채권지수다. 한국은 오는 1일부터 편입된다. 한국 국채가 WGBI에 편입되면 지수를 추종하는 연기금 등 외국계 기관 투자자들이 의무적으로 일정 정도 한국 국채를 사야 한다. 한국의 예상 편입 비중은 약 2% 수준으로, 약 500억~600억달러(75조~91조원) 자금이 WGBI 편입 기간인 4월부터 11월까지 단계적으로 유입될 것으로 전망된다.

구 부총리는 “WGBI에 편입되면 외국 투자자들이 한국 국채 투자 비중을 늘리게 된다”며 “외국 자금이 들어오면 금리가 떨어지고 기업 자금조달 부담이 줄어드는 선순환 구조가 만들어진다”고 말했다. 그는 “특히 외국 달러 자금이 들어와서 한국 국채를 많이 사면 환율이 안정화되는 효과가 있다”고 말했다.

시장에서는 대체로 올 2~3분기 중 20~30bp(bp=0.01%)의 시장 안정 효과를 거둘 수 있다고 보고 있다. 국채 수요 증가로 가격이 오르면 금리(수익률)는 하방 압력을 받는다. 국고채 금리가 낮아지면 확장 재정 기조를 유지하는 정부의 재정 운용 부담도 완화될 수 있다.

대규모 달러 유입은 환율 안정에도 긍정적이다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 지난 20일 발간한 보고서에서 “WGBI 추종 자금 유입이 연간 600억달러를 웃도는 국내 자본의 해외 유출을 상당 부분 상쇄하며 경상·금융계정 불균형을 완화할 수 있다”고 분석했다.

다만 중동 전쟁이 WGBI 편입 효과를 상쇄할 우려도 제기된다. 주원 현대경제연구원 연구본부장은 통화에서 “WGBI 편입이 환율 안정에 일부 도움을 줄 수 있지만, 금리와 환율은 미국이 이란과의 전쟁을 끝내냐, 끝내지 않느냐에 더 크게 좌우될 것”이라고 말했다.

WGBI 편입 효과는 일시적일 수 있다는 지적도 나온다. 편입이 끝나는 11월 이후에는 주요 기관 투자자들의 의무적 매입 수요가 줄면서 추가 자금 유입도 감소할 수 있기 때문이다. 김찬희 신한투자증권 연구원은 “WGBI 편입에 따른 금리 안정 효과는 편입 기간 내(4~11월)에 국한돼 연말로 가면 금리 하락이 되돌려질 수 있다”고 전망했다.