창간 80주년 경향신문

GS건설, 중동 근무 직원 지원 강화…수당 인상·특별휴가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

GS건설이 중동 지역 근무 임직원을 대상으로 수당 인상과 특별 휴가 등 지원 조치를 시행했다.

GS건설은 허윤홍 대표가 지난 27일 중동 현장 임직원에게 "회사는 어떠한 경우에도 임직원의 안전을 최우선 가치로 삼고, 필요한 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다"는 메시지를 전달했다고 29일 밝혔다.

GS건설은 중동 지역에서 근무 중인 직원들의 해외 수당을 각 국가별 위험 정도에 따라 최상급지 수준으로 상향했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

GS건설, 중동 근무 직원 지원 강화…수당 인상·특별휴가

입력 2026.03.29 16:28

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

GS건설이 2024년 수주해 수행 중인 사우디아라비아 파딜리 가스 증설 프로그램에서 직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공

GS건설이 2024년 수주해 수행 중인 사우디아라비아 파딜리 가스 증설 프로그램에서 직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공

GS건설이 중동 지역 근무 임직원을 대상으로 수당 인상과 특별 휴가 등 지원 조치를 시행했다. 중동 정세 불안 장기화로 임직원의 정신적 피로도가 커지고 생활여건이 악화할 것을 우려해 나온 조치다.

GS건설은 허윤홍 대표가 지난 27일 중동 현장 임직원에게 “회사는 어떠한 경우에도 임직원의 안전을 최우선 가치로 삼고, 필요한 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다”는 메시지를 전달했다고 29일 밝혔다.

GS건설은 중동 지역에서 근무 중인 직원들의 해외 수당을 각 국가별 위험 정도에 따라 최상급지 수준으로 상향했다. 가족을 동반해 근무 중인 직원이 귀국할 경우 가족들이 임시로 거주할 수 있는 레지던스 호텔 등을 제공했다. 또한 임직원이 한국으로 복귀했을 때 가족 등과 시간을 보낼 수 있도록 웨스틴 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주의 숙박권과 항공권, 특별 휴가도 지원한다.

GS건설은 사우디아라비아를 비롯한 중동 지역 5개국에 직원들이 근무하고 있었으며, 미국-이란 전쟁 발발 후에는 동반가족이 있는 직원을 우선적으로 철수시켰다고 밝혔다. 현재는 사업 유지에 필요한 최소한의 인력만 안전이 확보된 지역에서 근무하도록 하고 있다고 덧붙였다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글