GS건설, 중동 근무 직원 지원 강화…수당 인상·특별휴가

GS건설이 중동 지역 근무 임직원을 대상으로 수당 인상과 특별 휴가 등 지원 조치를 시행했다. 중동 정세 불안 장기화로 임직원의 정신적 피로도가 커지고 생활여건이 악화할 것을 우려해 나온 조치다.

GS건설은 허윤홍 대표가 지난 27일 중동 현장 임직원에게 “회사는 어떠한 경우에도 임직원의 안전을 최우선 가치로 삼고, 필요한 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다”는 메시지를 전달했다고 29일 밝혔다.

GS건설은 중동 지역에서 근무 중인 직원들의 해외 수당을 각 국가별 위험 정도에 따라 최상급지 수준으로 상향했다. 가족을 동반해 근무 중인 직원이 귀국할 경우 가족들이 임시로 거주할 수 있는 레지던스 호텔 등을 제공했다. 또한 임직원이 한국으로 복귀했을 때 가족 등과 시간을 보낼 수 있도록 웨스틴 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주의 숙박권과 항공권, 특별 휴가도 지원한다.

GS건설은 사우디아라비아를 비롯한 중동 지역 5개국에 직원들이 근무하고 있었으며, 미국-이란 전쟁 발발 후에는 동반가족이 있는 직원을 우선적으로 철수시켰다고 밝혔다. 현재는 사업 유지에 필요한 최소한의 인력만 안전이 확보된 지역에서 근무하도록 하고 있다고 덧붙였다.