과거 화재 무시했다가 참사…‘안전공업’ 대표도 아리셀처럼 중형 불가피

74명이 죽거나 다친 대전 안전공업 화재 참사로 손주환 대표이사 등 경영진이 경찰 수사를 받으면서 이들의 처벌 수위에 관심이 쏠린다. 대형참사가 일어나기 전 화재 등 전조증상이 있었지만, 경영진이 이를 무시해 일어난 ‘인재’라는 점에서 중대재해처벌법(중처법) 시행 이래 최고형이 선고된 아리셀 참사처럼 경영진이 중형을 받을 것이란 전망이 나온다.

29일 경향신문 취재를 종합하면 경찰은 최근 손 대표이사 등 안전공업 경영진 6명을 출국금지 조치했다. 이들은 중처법, 산업안전보건법 위반 혐의 등으로 경찰과 노동당국으로부터 조사를 받고 있다. 조사 과정에서 누적된 화재 사고, 재직자들의 경고에도 불구하고 경영진이 사고 예방에 손쓰지 않은 정황이 드러나고 있다.

소방청에 따르면, 안전공업은 2009년부터 화재신고를 총 7건 했는데 그중 6건이 유증기를 처리하는 집진 과정과 기름찌꺼기로 인해 발생한 화재였다. 신고없이 자체 진화한 사고도 더 있는 것으로 알려졌다. 평소 금속가공을 위해 사용한 기름(절삭유)이 제대로 관리되지 않았다는 현장의 증언도 나왔다. 불법 증축으로 대피 통로가 막혀 사상자가 늘어났다는 의혹도 있다.

중처법은 경영진에게 ‘유해·위험요인 확인 개선 절차 마련, 점검 및 필요한 조치’와 ‘종사자 의견 청취 절차 마련·이행 여부 점검’을 의무로 부과하는데, 경영진이 이를 어겨 막을 수 있었던 사고가 일어났다면 처벌받을 수 있다. 차장검사 출신인 김영규 변호사는 “(큰 사고 전에 유사한 작은 사고가 빈번하다는)하인리히 법칙에 따라 이미 전조증상과 같은 화재 사고가 여러 번 발생했다는 점이 아리셀 참사와 유사하다”며 “경영진이 재발방지대책을 세우지 않아 참사로 이어졌다면 중형이 예상된다”고 설명했다.

앞서 수원지법 형사14부(당시 재판장 고권홍)는 지난해 9월23일 중처법 위반(산업재해치사) 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표에게 징역 15년을 선고했다. 2022년 중처법이 시행된 이후 기소된 사건 중 최고 형량이다. 박 대표는 2024년 6월24일 경기 화성시 아리셀 공장에서 불이 나 노동자 23명이 숨지고 8명이 다친 화재와 관련해 유해·위험요인 점검을 이행하지 않고, 중대재해 발생 대비 매뉴얼을 구비하지 않는 등 안전보건 확보 의무를 위반한 혐의로 같은 해 9월24일 구속기소 됐다.

재판부는 “아리셀은 이미 여러 번 폭발 사고를 경험했다”며 “생산량을 맞추기에 급급한 나머지 안전에 필요한 조치를 돌아보지 않았다”고 했다. 또 “작업장의 모습을 보면 언제 폭발할지 모르는 (리튬) 전지를 등 뒤에 두고 막다른 곳에서 작업하는 근로자 모습이 너무나도 위험하게 느껴진다”며 위험 물품을 관리하지 않은 점도 지적했다.

검찰은 지난 27일 열린 박 대표의 항소심 결심공판에서 “원심을 깨고 징역 20년을 선고해달라”고 재판부에 요청했다. 안전공업은 아리셀 측처럼 변호인으로 김앤장 법률사무소를 선임해 수사와 유족 대응을 이어가고 있다.