뜨거워지는 대구시장 선거…김부겸 30일 출마 선언, 국민의힘은 첫 6인 경선토론

6·3 지방선거 격전지로 부상한 대구시장 선거 분위기가 여야 모두에서 고조되고 있다. 더불어민주당에서는 김부겸 전 국무총리가 30일 서울·대구에서 출마 선언하며 보수 진영의 아성에 도전한다. 국민의힘은 같은날 경선 후보 토론회를 열어 대구를 수성할 적임자 선출에 돌입한다.

김 전 총리가 30일 오전 10시 국회 소통관과 오후 3시 대구 중구 동성로 2·28 기념 중앙공원에서 대구시장 출마를 선언한다고 김 전 총리 측이 29일 언론 공지를 통해 밝혔다.

출마 선언 장소 선정부터 대구의 변화에 초점을 맞췄다. 김 전 총리 측은 2·28 기념 중앙공원을 선택한 데 대해 “대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 살아있는 곳”이라며 “다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자는 뜻”이라고 밝혔다. 김 전 총리 측은 “2·28 민주운동은 대한민국 최초의 민주화운동으로 김 전 총리가 행정안전부 장관 재임 시 국가기념일로 지정했다”라고 밝혔다.

보수 진영 지지세가 강한 대구에서 민주당 소속 시장이 시정을 이끌며 지역 성장 등 실질적 변화를 만들어내겠다는 의지로 풀이된다. 행안부 장관을 맡아 대구의 위상을 높인 성과를 내세우며 집권 여당 소속이자 총리급 중량감을 활용한 지역 발전 역량을 강조한 것으로도 보인다.

민주당은 출마선언을 하루 앞둔 김 전 총리에게 적극적으로 힘을 실었다. 정청래 대표는 이날 페이스북에 “지역 구도 타파 국민통합을 외친 노무현 정신을 생각한다”며 “삼고초려하면서 늘 미안하고 고마웠다. 꼭 이기고 돌아오라”고 밝혔다. 정 대표는 전날 경북 의성군 고운사에서 기자들과 만나 “민주당이 전국 정당화를 하려면 대구·경북과 부산·울산·경남 지역에서 의미 있는 승리를 해야 한다”며 “현장에서 답을 찾겠다는 생각으로 틈나는 대로 영남을 방문할 생각”이라고 말했다.

국민의힘은 공천 배제 등 내홍 속에서 후보 선출 절차에 돌입한다. 윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 예비후보 6명은 30일 경선 첫 토론회에서 시정 비전을 밝힌다.

이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원은 당 공천관리위원회의 공천 배제 결정에 반발하는 행보를 이어갔다. 이 전 위원장은 전날 대구시장 예비후보가 적힌 어깨띠를 두른 채 대구삼성라이온즈파크와 달성공원 새벽시장을 돌며 지지를 호소했다. 주 의원은 서울남부지법에 신청한 공천 효력 정지 가처분 결정을 기다리고 있다.