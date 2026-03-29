중동전쟁에 선박보험료 383%↑…수출기업 타격, 보험사도 손실

중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 국내 선박 보험료가 5배 가까이 오른 것으로 나타났다. 중동지역 해상 물류가 정상적으로 작동하지 않으면서 보험사의 위험 노출액(익스포저)은 2조원에 육박했다.

국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원실이 29일 금융감독원에서 받은 ‘중동 상황 관련 중동 전역 보험 현황’을 보면, 지난 13일 기준 호르무즈 해협 등 전쟁위험 지역에 진입해 계약이 갱신된 선박보험은 총 26건으로 보험료 평균 상승률은 383%였다.

상승 폭이 가장 큰 계약은 한화손해보험으로, 1건의 보험료가 기존 5000만원에서 5억8000만원으로 1056% 치솟았다. 이어 8건의 선박보험을 갱신한 현대해상의 보험료는 6억4000만원에서 415억원으로 553% 급증했으며 삼성화재 334%(8건), KB손해보험 253%(6건), 메리츠화재 221%(3건) 순이었다.

고위험 지역 진입 시 별도 전쟁 특약에 가입하는 선박·적하보험은 전쟁이 날 경우 기존 계약을 취소하고 위험도를 새로 반영한 보험료로 재계약한다. 전쟁 위험이 크기 때문에 선사와 화주 모두 높은 보험료를 내고서라도 보험에 재가입할 수밖에 없는 상황이다.

특히 수출 기업이 보험료 인상 등에 따른 운임료 부담을 호소하고 있다. 한 기업은 지난 25일 한국무역협회를 통해 “화주 입장에서 납기 일정을 맞추려면 할증료에 보험료 인상분까지 일단 선사가 요구하는 대로 받아들일 수밖에 없다”고 토로했다.

중동 사태로 보험금 지급이 늘어나면서 보험사의 손실 규모도 커질 수 있다. 강 의원실에 따르면 국내 11개 원수사와 2개 재보험사가 중동지역 선박·적하보험에서 부담해야 할 익스포저는 1조8758억원가량이다.

김진억 보험연구원 수석연구원은 최근 보고서에서 “중동 에너지 의존도가 높은 한국은 호르무즈 해협 봉쇄가 현실화된 현 상황에서 해상화물보험 등 보험금 청구 증가와 손해율 악화가 불가피하다”고 우려했다.

강 의원은 “중동 전쟁이 장기화하면 보험료 상승 폭과 규모는 더욱 확대될 것”이라며 “수출 기업과 금융시장 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있어 금융당국의 관리·감독 강화가 필요하다”고 말했다.