서울시 “유람선 사고 빌미로 한강버스·오세훈 시장 공격, 민주당 행태에 강한 유감”

“사실관계 왜곡···서울시장 때리기 몰두” 입장

서울시가 더불어민주당을 향해 “저열한 한강 우려먹기를 중단하라”고 밝혔다.

서울시 대변인은 29일 입장문을 내고 “어젯밤 일어난 한강 유람선 멈춤 사고를 빌미로 서울시 정책과 오세훈 시장을 공격하고 나선 더불어민주당의 행태에 강한 유감을 표한다”라고 했다.

앞서 지난 28일 오후 8시 30분쯤 서울 한강유람선이 반포대교 인근 강바닥에 걸리면서 멈추는 사고가 발생했다. 이 사고로 승객 359명을 포함한 364명이 구조정을 타고 탈출했다. 이 배는 이랜드 그룹 계열사인 (주)이크루즈가 운영하는 유람선이다.

이 사고 발생 이후 임세운 민주당 선임 부대변인은 논평을 내고 “이번 사고는 오세훈 서울시장이 추진 중인 한강버스 사업에 던지는 엄중한 경고이자 실체적인 위협”이라며 비판했다. 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장을 비롯해 채현일·오기형·고민정 의원도 잇따라 비판글을 올렸다.

서울시는 이 같은 비판에 “민간 유람선 운항 과정에서 발생한 멈춤 사고를 두고 공공 교통 정책인 한강 버스까지 끌어들여 ‘즉각 중단’ ‘수사 대상’ 운운하는 것은 사실관계를 왜곡한 정치 공세이자, 의도적인 프레임 조작”이라며 “오로지 선거를 앞두고 ‘서울시장 때리기’에 몰두하고 있다”고 지적했다.

이어 “서울시는 관리청으로서 이번 사고에 대해 엄정하게 조사하고, 조사 결과에 따라 안전 운항 위반 여부를 철저히 판단해 필요한 행정조치를 취하고, 재발 방지를 위한 점검과 관리·감독을 한층 강화하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “서울시는 시민 안전 앞에 어떠한 타협도 하지 않는다”며 “동시에 사고를 정쟁의 도구로 삼아 시민 불안을 부추기는 무책임한 정치 공세에 대해서는 단호히 대응하겠다”라고 강조했다.