창간 80주년 경향신문

“가라앉지 않는 항공모함”···호르무즈 해협 7개 섬 ‘이란 핵심 방어선’ 부상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국이 해군·해병대 병력을 중동에 추가 배치하며 지상전 가능성이 제기되는 가운데, 호르무즈 해협에 있는 7개 섬이 이란의 핵심 방어선으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.

CNN은 28일 도널드 트럼프 대통령이 지상군 투입 거점으로 이란 최대 원유 수출기지인 하르그섬을 거론해왔지만 실제로는 호르무즈 해협에 있는 레서 툰브, 그레이터 툰브, 아부 무사, 헹암, 라라크, 케슘, 호르무즈 등 7개 섬이 작전의 성패를 가를 전략적 요충지가 될 수 있다고 보도했다.

하르그섬이 원유 수출의 핵심 거점이라면, 이들 섬은 호르무즈 해협 통제와 직결된 군사적 요충지라는 점에서 전략적 성격이 다르다는 분석이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“가라앉지 않는 항공모함”···호르무즈 해협 7개 섬 ‘이란 핵심 방어선’ 부상

입력 2026.03.29 18:02

수정 2026.03.29 19:21

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

호르무즈 해협 일러스트. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협 일러스트. 로이터연합뉴스

미국이 해군·해병대 병력을 중동에 추가 배치하며 지상전 가능성이 제기되는 가운데, 호르무즈 해협에 있는 7개 섬이 이란의 핵심 방어선으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.

CNN은 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 지상군 투입 거점으로 이란 최대 원유 수출기지인 하르그섬을 거론해왔지만 실제로는 호르무즈 해협에 있는 레서 툰브, 그레이터 툰브, 아부 무사, 헹암, 라라크, 케슘, 호르무즈 등 7개 섬이 작전의 성패를 가를 전략적 요충지가 될 수 있다고 보도했다.

하르그섬이 원유 수출의 핵심 거점이라면, 이들 섬은 호르무즈 해협 통제와 직결된 군사적 요충지라는 점에서 전략적 성격이 다르다는 분석이다.

중국 중산대 연구진에 따르면 이들 섬은 해협을 드나드는 선박과 군함의 통행을 감시·통제할 수 있는 위치에 있어 이란에서도 ‘가라앉지 않는 항공모함’으로 불려왔다.

“가라앉지 않는 항공모함”···호르무즈 해협 7개 섬 ‘이란 핵심 방어선’ 부상

특히 레서 툰브, 그레이터 툰브, 아부 무사섬은 해협 통제의 핵심 거점으로 꼽힌다. 수심이 얕고 섬 간 거리가 가까운 지형 특성상 대형 군함과 유조선은 이들 섬 인근을 통과할 수밖에 없기 때문이다. 이로 인해 해당 선박들은 이란 혁명수비대(IRGC)의 고속 공격정과 기뢰, 무인기(드론) 공격에 취약한 표적이 될 수 있다는 것이다.

군사 전문가인 세드릭 레이턴은 호르무즈 해협 동쪽 입구에 있는 라라크섬이 페르시아만으로 진입하는 선박의 주요 통제 지점이 될 수 있다고 지적했다. 그는 라라크섬에서 발사되는 미사일이나 소형 공격정을 통해 해협을 통과하는 선박을 차단할 수 있다면서 이 지역이 핵심 군사 목표라고 강조했다.

미 해군 장교 출신의 군사 전문가인 칼 슈스터는 섬 점령 작전이 성공할 경우 “중요한 성과를 거둘 수 있다”면서도 이를 위해서는 상당한 전력이 필요하다고 강조했다. 그는 “작전 완료에는 이틀에서 2주가량이 소요될 수 있으며, 압도적인 전력을 확보하기 위해 미 해군의 최대 전력이 투입될 수 있다”고 말했다. 이어 해병원정대(MEU) 2개 부대 투입 가능성도 언급했다.

미 해군 함정에는 수직 이착륙이 가능한 항공기와 헬기가 탑재돼 있지만, 속도가 느리고 방공망에 취약할 수 있다는 우려가 나온다. 미 제82공수사단 병력은 고고도 항공기에서 낙하산을 이용해 섬에 투입될 수 있지만, 이 경우 해상 수송과 비교해 장비를 충분히 운반하기 어렵다는 한계가 있다.

슈스터도 페르시아만 북부의 원유 거점인 하르그섬보다 남부 해역의 세 섬을 우선 점령하는 것이 전략적으로 유리할 수 있다고 평가했다. 그는 “이 경우 향후 이란 정부의 경제를 훼손할 위험이 상대적으로 적다”고 설명했다.

다만 아부 무사와 그레이터·레서 툰브섬을 둘러싼 군사 행동은 외교적 파장을 초래할 수 있다는 전망도 제기된다. 이란과 아랍에미리트연합(UAE) 간 영유권 분쟁 지역이기 때문이다.

슈스터는 향후 섬 반환 문제를 둘러싸고 미국이 정치적 딜레마에 직면할 수 있다고 밝혔다. 그는 “미국이 점령한 섬을 이란에 반환할 경우 UAE의 반발을 살 수 있고, 반대로 UAE에 넘기면 새로운 이란 정권의 정당성을 훼손할 수 있다”고 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글