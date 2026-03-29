‘발포 안 막아 시위대 다수 사망’ 네팔 전 총리 체포···소속 정당은 “정치 보복” 주장

‘9월 반정부 시위 조사 위원회’ 보고서 따라 올리 전 총리·레카크 전 장관 과실 혐의 체포

지난해 반정부 시위 당시 사임한 샤르마 올리 전 네팔 총리가 당시 발포 통제를 하지 않은 과실 혐의로 체포됐다. 발렌드라 샤 신임 총리 취임 하루 만이다.

28일(현지시간) AP통신과 현지 일간 카트만두포스트에 따르면 올리 전 총리는 이날 새벽 수도 카트만두 외곽에 있는 자택에서 체포됐다.

그는 지난해 반정부 시위 당시 시위대에 대한 발포 명령을 통제하지 않아 다수의 사상자를 낸 혐의를 받고 있다. 평소 심장과 신장 질환을 앓고 있던 그는 카트만두 경찰서로 이송된 이후 병원으로 옮겨졌다.

같은 혐의를 받는 라메시 레카크 전 네팔 내무부 장관도 체포됐다.

이번 체포는 지난 8일 제출된 ‘9월 반정부 시위 조사 위원회’의 조사 결과 보고서에 따른 것이다. 판사 출신인 가우리 바하두르 카르키 위원장이 이끄는 조사위는 부검이 끝난 희생자 63명 가운데 48명이 총상으로 사망했다며 올리 전 총리와 레카크 전 장관 등에 대해 최대 징역 10년을 권고했다.

조사위는 “발포 명령이 있었다는 사실은 입증되지 않았다”면서도 “사상자가 발생한 후에도 발포를 막거나 통제하려는 노력이 전혀 이뤄지지 않은 과실로 인해 십대 청소년들이 목숨을 잃었다”고 밝혔다.

지난해 시위를 주도한 시민단체 ‘하미 네팔’(우리는 네팔이다)의 설립자인 수단 구룽 내무부 장관은 인스타그램에 올린 글에서 “법 위에 있는 사람은 없다”며 “누군가에 대한 보복이 아니라 정의의 시작일 뿐”이라고 밝혔다.

올리 전 총리가 속한 통합마르크스레닌주의 네팔공산당은 “정치적 보복 행위”라고 주장했다. 레카크 전 장관이 속한 네팔의회당도 “선택적 체포”라며 반발했다.

올리 전 총리의 지지자 수백명은 이날 총리실 인근에 모여 그의 석방을 요구하는 시위를 벌였다. 일부 시위대는 타이어를 불태우는 등 경찰과 충돌했고 시위 참가자 7명이 연행됐다.

지난해 9월 네팔에서는 SNS 차단 조치를 계기로 부패와 불평등에 항의하는 반정부 시위가 일어났다. 시위에는 Z세대가 주축으로 참여했으며, 최소 76명이 숨지고 2300명 이상이 다쳤다.