팀보다 위대한 선수?…“여기 있다, 실바”

봄배구 꿈조차 못 꾸던 GS칼텍스 괴물 같은 위력으로 챔프전 견인 도로공사 상대 ‘업셋 우승’ 기대

프로배구 V리그 여자부의 역대 최고 외국인 공격수 ‘쿠바 괴물’ 지젤 실바(35·GS칼텍스)가 봄 배구를 장악했다. 이제 챔피언결정전 업셋 우승까지 노린다.



실바는 지난 28일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 PO 2차전에서 32득점을 터뜨리며 GS칼텍스의 3-0(25-23 25-23 25-19) 승리를 이끌었다. 3전 2선승제 PO에서 1·2차전을 모두 잡은 GS칼텍스는 챔피언결정전에서 정규리그 1위 한국도로공사와 맞붙는다.



GS칼텍스에서만 3시즌째, 그러나 봄 배구 무대에는 처음 선 실바의 활약은 경이롭다. 흥국생명 상대로 준PO 1차전 42득점, 현대건설과의 PO 2경기에서는 각각 40득점, 32득점을 올렸다. 3경기 공격 점유율이 각각 50%, 49.65%, 49.09%였다. 실바에게 토스가 올라간다는 걸 뻔히 알았지만 흥국생명도, 현대건설도 도리가 없었다.



정규리그 개막 전만 해도 GS칼텍스는 봄 배구 진출 전망조차 찾기 어려운 팀이었다. 지난 시즌 페퍼저축은행과 막판까지 꼴찌 경쟁을 한 뒤 딱히 전력 보강도 없었다. 일찍이 재계약으로 붙잡은 실바만이 유일한 희망이었다.



그런 GS칼텍스를 실바가 봄 배구로 끌고 올라갔다.



정규리그에서 실바는 총 1083득점으로 V리그 여자부 단일 시즌 역대 최다 득점 기록을 갈아치웠다. 특히 최종전에서 실바의 무시무시한 공격력으로 현대건설을 3-0으로 제친 GS칼텍스는 승수와 세트 득실률까지 따져 리그 3위로 준PO 진출에 성공했다. 한 경기도 쉬지 않고 정규리그 36경기를 개근하며 홀로 공격을 이끈 실바가 아니었다면 GS칼텍스의 봄 배구는 상상할 수도 없었다.



‘실바의 GS칼텍스’는 4월1일부터 한국도로공사와 5전 3선승제 챔프전을 시작한다. 전력만 따지면 열세로 평가받지만 점점 더 괴력을 내는 실바의 존재 하나만으로도 GS칼텍스의 우승 꿈은 피어나고 있다.



게다가 한국도로공사가 큰 변수를 맞았다. 한국도로공사는 지난 26일 김종민 감독을 전격 경질, 김영래 수석코치 대행 체제로 챔프전에 나선다. 선수단 분위기를 구단 스스로 떨어뜨렸다. 실바를 앞장세워 ‘업셋’을 꿈꾸는 GS칼텍스에는 절호의 기회다.



‘팀보다 위대한 선수’는 없다지만 이번 시즌 V리그 실바에게만은 예외다. 실바는 GS칼텍스에 2020~2021시즌 이후 5년 만의 우승 트로피를 안기기 위해 시동을 건다.

