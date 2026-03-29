눈앞에 두고 뒤로만 간다… ‘홍명보호 스리백’ 처참한 민낯

수비 구멍 ‘숭숭’…빌드업 ‘답답’

수준급 윙어 보유한 팀에 무기력

코트디부아르에 0 대 4 참패 굴욕

손흥민 “월드컵 아니라서 다행”

월드컵이 3개월도 남지 않았는데 홍명보호의 성적표가 참담하다. 주장 손흥민(LAFC)은 “지금이 월드컵이 아니라 다행”이라고도 했다.



한국 축구대표팀은 28일 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 0-4로 졌다.



월드컵 조별리그 상대 남아프리카공화국을 대비한 모의고사였다. 코트디부아르는 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드) 같은 핵심 주전을 교체 카드로 아껴둔 채 프랑스 청소년 대표 출신 마르시알 고도(스트라스부르) 등을 선발로 내세웠다. 상대는 사실상 1.5군이었다.



그러나 한국은 전반 35분 에반 게상(크리스털 팰리스), 전반 추가시간 시몽 아딩그라(AS 모나코)에게 연속 실점했다. 후반 손흥민, 이강인(파리 생제르맹), 조규성(미트윌란)을 투입했지만 오히려 후반 17분 고도에게 세 번째 골을, 추가시간 윌프리드 싱고(갈라타사라이)에게 쐐기골까지 허용했다. 한국 축구 통산 1000번째 A매치는 완패로 끝났다.



골대를 세 번 맞히는 불운도 있었지만 결국 한 골도 넣지 못했다. 네 골이나 내주는 과정에서는 전술 실패를 재확인했다.



홍명보 감독이 꺼내든 스리백은 코트디부아르처럼 수준급 윙어를 여럿 보유한 팀 앞에서 무력했다. 후방에 숫자를 더 두는 시스템이지만, 양쪽 윙백이 공격 시 지나치게 높이 올라가 실제 수비는 3명이 전부였다. 측면에 넓은 공간이 열렸고, 코트디부아르 공격수들은 드리블 돌파로 수비진을 줄줄이 제쳤다.



센터백 조유민(알샤르자)이 혼자 대응하다 연달아 실수했고, 스리백 중앙에 배치된 김민재(바이에른 뮌헨)는 측면이 뚫린 뒤에야 커버에 나서는 수동적 역할에 머물렀다.



대인 방어라는 김민재의 최대 장기가 발휘될 장면 자체가 나오지 않았다.



빌드업도 답답했다. 코트디부아르가 강하게 압박하지 않는데도 수비수와 미드필더는 공을 뒤로 돌리다 결국 골키퍼 롱볼로 귀결되는 장면이 거듭됐다. 부상으로 빠진 황인범(페예노르트)의 공백은 컸다. 전반 20분까지 효과를 봤던 전방 압박도 코트디부아르가 수분 보충 휴식시간을 기점으로 뒷공간을 노리는 롱볼로 전환하자 곧바로 무력화됐다. 경기 중 대응책을 찾지 못하고 같은 방식으로 실점을 반복하면서 전술적 유연성조차 전혀 보여주지 못했다.



코트디부아르는 유럽에서 뛰는 선수를 여럿 둔 아프리카 강팀이다. 그래도 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위다. 한국(22위)보다 15계단 아래 있다. 주전을 다 내지도 않은 코트디부아르에 이렇게 무너진 것이 월드컵을 코앞에 둔 홍명보호의 현실이다.



대표팀은 다음달 1일 오스트리아와 두 번째 평가전을 치른다. 스리백의 구조적 취약점을 해결하지 못하면 본선에서도 같은 방식으로 무너진다. 시간은 많지 않다.

