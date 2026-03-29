“와 이리 잘 넘기노”…‘7홈런’ 롯데, 개막 2연승 질주

2026 프로야구 개막

우승 후보 꼽힌 삼성 상대 ‘맹폭’

‘시범경기 1위’ 이어 상승세 계속

한화·SSG도 각각 2승씩 챙겨

‘디펜딩 챔프’ LG는 KT전 2패

2026년, 롯데가 강한 ‘봄바람’으로 정규시즌을 출발했다.



롯데는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 삼성전에서 6-2로 승리했다. 전날 개막전에서 삼성을 6-3으로 꺾은 롯데는 개막 2연전을 모두 쓸어담았다.



롯데가 개막하자마자 연승을 달린 것은 2020년 이후 처음이다. 다만 그해에는 코로나19로 인해 5월5일에야 정규시즌을 시작했다. 시범경기 직후, 3월에 개막하자마자 연승을 달린 것은 2015년 이후 11년 만이다. 당시 3월28~29일 KT를 상대로 2경기 모두 승리했다.



앞서 시범경기에서 8승2무2패로 1위를 기록한 롯데는 정규시즌 출발에서도 상승세를 놓지 않았다.



롯데는 시범경기에서만 무려 13번 1위를 했을 만큼 봄에만 잘해 ‘봄데’라고 불린다. 스프링캠프 도박 사태로 징계받은 나승엽, 고승민과 부상당한 한동희의 이탈 등으로 완전한 전력이 아니라 이번 시범경기도 ‘반짝 선전’일 것이라는 시선이 있었다. 게다가 개막전 상대는 올시즌 우승 후보 중 하나로 평가받는 삼성이었다.



롯데 선수단은 자신감이 넘쳤다. 주장 전준우는 “우리가 그렇게 약한 타선이 아니다”라고 했다. 선수들은 자신감을 그라운드에서 펼쳐냈다. 새로 뽑은 외국인 원투펀치가 활약을 했고 타선은 뜨거웠다.



28일 개막전에서는 외국인 1선발 엘빈 로드리게스가 5이닝 2안타 5볼넷 4삼진 무실점으로 강렬하게 데뷔했다. 타선에서는 윤동희가 1회 2점 홈런으로 2026시즌 리그 첫 홈런의 주인공이 된 데 이어 7회 빅터 레이예스의 투런 홈런, 8회 전준우의 좌월 솔로 홈런까지 홈런 세 방을 앞세워 승리했다.



롯데는 29일에도 비슷한 흐름으로 승리했다. 2선발 제레미 비슬리가 5이닝 2안타 1볼넷 5삼진 1실점(비자책)을 기록했다. 손호영이 4회와 7회 솔로 홈런을 뽑아냈고 노진혁이 5회 솔로 홈런, 그리고 레이예스가 3점 홈런을 쐈다.



지난 시즌의 고민을 해소할 수 있다는 자신감을 개막 2연전에서 얻었다. 지난해 롯데는 외국인 원투펀치의 구성에 어려움을 겪었다. 전반기까지는 3위를 달리다가 외국인 투수 교체로 승부수를 띄웠으나 실패, 후반기에 고꾸라져 가을야구에서 탈락했다. 올해는 강한 외인 원투펀치와 함께 시작했다. 또 지난 시즌 팀 홈런 최하위(75개)였던 타선은 개막 2연전에서 7개의 홈런을 쏟아냈다.



KBO리그는 지난해에 이어 역대 두 번째로 개막 2연전에서 전 경기 매진을 달성했다.



28일에 이어 29일에도 잠실(KT-LG) 2만3750명, 인천(KIA-SSG) 2만3000명, 대구(롯데-삼성) 2만4000명, 창원(두산-NC) 1만8128명, 대전(키움-한화) 1만7000명의 관중석이 모두 들어찼다.



잠실에서는 KT가 ‘디펜딩 챔피언’ LG를 상대로 2연전을 모두 쓸어담았다. 전날 11-7로 이겼던 KT는 이날은 6-5로 승리했다. 개막전에서 KIA에 7-6 끝내기 역전승을 거둔 SSG는 이날도 11-6으로 승리했다. 한화 역시 키움과의 2연전을 모두 잡았다. 자유계약선수(FA) 강백호가 개막전 끝내기 안타에 이어 이날 3회 2점 홈런으로 이적 후 첫 홈런을 때리는 등 5타점 활약을 펼쳤다. 창원에서는 개막전에서 NC 에이스 구창모에게 승리를 헌납한 두산이 이날은 9-6으로 승리, 1승씩 주고받았다.

