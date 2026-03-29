창간 80주년 경향신문

“와 이리 잘 넘기노”…‘7홈런’ 롯데, 개막 2연승 질주

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“와 이리 잘 넘기노”…‘7홈런’ 롯데, 개막 2연승 질주

입력 2026.03.29 20:13

수정 2026.03.29 20:50

펼치기/접기

2026 프로야구 개막

“야구가 돌아왔다” 2026 프로야구 KBO리그가 28일 개막, 역대 2번째로 개막 2연전 전 경기 매진 기록을 세웠다. 29일 잠실구장에서 열린 LG-KT전 역시 관중이 가득 찬 채 진행되고 있다. 연합뉴스

“야구가 돌아왔다” 2026 프로야구 KBO리그가 28일 개막, 역대 2번째로 개막 2연전 전 경기 매진 기록을 세웠다. 29일 잠실구장에서 열린 LG-KT전 역시 관중이 가득 찬 채 진행되고 있다. 연합뉴스

우승 후보 꼽힌 삼성 상대 ‘맹폭’
‘시범경기 1위’ 이어 상승세 계속

한화·SSG도 각각 2승씩 챙겨
‘디펜딩 챔프’ LG는 KT전 2패

2026년, 롯데가 강한 ‘봄바람’으로 정규시즌을 출발했다.

롯데는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 삼성전에서 6-2로 승리했다. 전날 개막전에서 삼성을 6-3으로 꺾은 롯데는 개막 2연전을 모두 쓸어담았다.

롯데가 개막하자마자 연승을 달린 것은 2020년 이후 처음이다. 다만 그해에는 코로나19로 인해 5월5일에야 정규시즌을 시작했다. 시범경기 직후, 3월에 개막하자마자 연승을 달린 것은 2015년 이후 11년 만이다. 당시 3월28~29일 KT를 상대로 2경기 모두 승리했다.

앞서 시범경기에서 8승2무2패로 1위를 기록한 롯데는 정규시즌 출발에서도 상승세를 놓지 않았다.

롯데는 시범경기에서만 무려 13번 1위를 했을 만큼 봄에만 잘해 ‘봄데’라고 불린다. 스프링캠프 도박 사태로 징계받은 나승엽, 고승민과 부상당한 한동희의 이탈 등으로 완전한 전력이 아니라 이번 시범경기도 ‘반짝 선전’일 것이라는 시선이 있었다. 게다가 개막전 상대는 올시즌 우승 후보 중 하나로 평가받는 삼성이었다.

롯데 선수단은 자신감이 넘쳤다. 주장 전준우는 “우리가 그렇게 약한 타선이 아니다”라고 했다. 선수들은 자신감을 그라운드에서 펼쳐냈다. 새로 뽑은 외국인 원투펀치가 활약을 했고 타선은 뜨거웠다.

28일 개막전에서는 외국인 1선발 엘빈 로드리게스가 5이닝 2안타 5볼넷 4삼진 무실점으로 강렬하게 데뷔했다. 타선에서는 윤동희가 1회 2점 홈런으로 2026시즌 리그 첫 홈런의 주인공이 된 데 이어 7회 빅터 레이예스의 투런 홈런, 8회 전준우의 좌월 솔로 홈런까지 홈런 세 방을 앞세워 승리했다.

롯데는 29일에도 비슷한 흐름으로 승리했다. 2선발 제레미 비슬리가 5이닝 2안타 1볼넷 5삼진 1실점(비자책)을 기록했다. 손호영이 4회와 7회 솔로 홈런을 뽑아냈고 노진혁이 5회 솔로 홈런, 그리고 레이예스가 3점 홈런을 쐈다.

지난 시즌의 고민을 해소할 수 있다는 자신감을 개막 2연전에서 얻었다. 지난해 롯데는 외국인 원투펀치의 구성에 어려움을 겪었다. 전반기까지는 3위를 달리다가 외국인 투수 교체로 승부수를 띄웠으나 실패, 후반기에 고꾸라져 가을야구에서 탈락했다. 올해는 강한 외인 원투펀치와 함께 시작했다. 또 지난 시즌 팀 홈런 최하위(75개)였던 타선은 개막 2연전에서 7개의 홈런을 쏟아냈다.

KBO리그는 지난해에 이어 역대 두 번째로 개막 2연전에서 전 경기 매진을 달성했다.

28일에 이어 29일에도 잠실(KT-LG) 2만3750명, 인천(KIA-SSG) 2만3000명, 대구(롯데-삼성) 2만4000명, 창원(두산-NC) 1만8128명, 대전(키움-한화) 1만7000명의 관중석이 모두 들어찼다.

잠실에서는 KT가 ‘디펜딩 챔피언’ LG를 상대로 2연전을 모두 쓸어담았다. 전날 11-7로 이겼던 KT는 이날은 6-5로 승리했다. 개막전에서 KIA에 7-6 끝내기 역전승을 거둔 SSG는 이날도 11-6으로 승리했다. 한화 역시 키움과의 2연전을 모두 잡았다. 자유계약선수(FA) 강백호가 개막전 끝내기 안타에 이어 이날 3회 2점 홈런으로 이적 후 첫 홈런을 때리는 등 5타점 활약을 펼쳤다. 창원에서는 개막전에서 NC 에이스 구창모에게 승리를 헌납한 두산이 이날은 9-6으로 승리, 1승씩 주고받았다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글