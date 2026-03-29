친이란 후티 반군까지 ‘참전’…포화, 중동 전역 확산 가능성

이스라엘군 겨냥 ‘미사일 공격’

헤즈볼라·시아파 민병대 이어

‘저항의 축’ 세력, 결속 모양새

홍해 통행 시도 선박 등 위협 땐

잠잠하던 사우디도 개입 가능성

예멘의 친이란 반군 후티가 이스라엘 공격에 나서면서 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 불거진 중동 위기가 악화할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 후티가 홍해 일대에서도 군사작전을 강화할 경우 국제 원유시장에 추가적인 충격이 불가피할 것으로 보인다.



후티는 28일(현지시간) 이스라엘에 미사일 공격을 가했다고 발표하면서 참전을 공식화했다. 야히야 사리 후티 대변인은 성명을 통해 “이스라엘의 주요 군사 목표물을 겨냥해 미사일 공격 등 첫 번째 군사작전을 수행했다”며 “이스라엘이 저항 세력의 모든 전선에 대한 공격을 멈출 때까지 작전은 계속될 것”이라고 밝혔다. 후티가 군사 행동에 나선 것은 지난달 28일 전쟁이 발발한 후 처음이다.



이란의 지원을 받는 ‘저항의 축’ 중 레바논 헤즈볼라, 이라크 시아파 민병대에 이어 예멘 후티까지 가세하면서 전쟁이 중동 전역으로 확대될 것이란 우려가 커진다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 예멘 전문가 파레아 알 무슬리미는 파이낸셜타임스(FT)에 “이미 불안정한 전쟁을 더욱 확대할 위험이 있고 지역 안정과 글로벌 무역에 중대한 영향을 미칠 것”이라고 평가했다.



특히 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 상황에서 후티가 홍해 통행까지 위협한다면 세계 경제가 한층 더 휘청일 가능성이 거론된다.



후티는 2023년 가자지구 전쟁이 발발했을 때 팔레스타인 무장정파 하마스를 지원한다는 이유로 홍해 입구 바브엘만데브 해협을 지나는 상선을 수십 차례 공격한 바 있다. 아베드 알타위르 후티 반군 지휘관은 지난 14일 “이란을 돕기로 한다면 바브엘만데브 해협 봉쇄가 최우선 선택 중 하나”라고 경고하기도 했다.



후티가 본격적으로 홍해 항행을 위협하고 나선다면 그동안 군사 행동을 자제해온 사우디아라비아 등 걸프 국가들이 대응에 돌입하면서 이번 전쟁의 전선이 걷잡을 수 없이 확대될 것이란 전망도 있다. 사우디아라비아는 최근 호르무즈 해협을 우회하기 위해 육상 파이프라인을 통해 하루 약 400만배럴 원유를 홍해 연안 얀부항으로 운송하고 있는데, 후티가 홍해 등으로 공격을 확대할 경우 참전을 결심할 수도 있다는 것이다. 사우디아라비아는 2015년 후티가 예멘 수도 사나를 장악한 후 중동 지역 연합군을 이끌고 후티와 싸웠으며, 지난 4년간 후티와 불안정한 휴전 상태를 이어왔다.



다만 후티가 홍해 봉쇄 시도 등까지 공세 수위를 높일지는 지켜봐야 한다고 BBC 등은 전했다. 후티로선 홍해 봉쇄를 시도할 경우 미·이스라엘뿐만 아니라 사우디아라비아 등 주변국과도 직접 충돌을 감수해야 하는 상황이기 때문이다.



FT는 사우디아라비아가 후티와 소통 채널을 열어둔 채 이란 전쟁에 개입하지 말 것을 촉구해왔다고 전했다. 미국 리스크 자문사 바샤리포트의 설립자인 모하메드 알바샤는 FT에 “후티의 초점은 이스라엘을 겨냥하는 데 맞춰져 있으며 적어도 당장은 미국과 사우디아라비아를 겨냥하지 않겠다는 신호를 보내고 있다”며 “즉각적인 대규모 대응을 유발하지 않으면서도 다시 영향력을 확보하려는 의도적인 움직임”이라고 분석했다.

